La actitud de Vinicius en el banquillo que cabreará a los aficionados del Real Madrid

El Real Madrid consiguió su segunda victoria consecutiva en LaLiga tras imponerse en el Carlos Tartiere, aunque no todo fue positivo. El equipo de Xabi Alonso dominó el encuentro con paciencia, pero la atención también recayó en un jugador concreto; el mismo de siempre. Vinicius acaparó miradas no sólo por su asistencia y su gol en el descuento, sino también por su comportamiento fuera del césped; y también dentro.

El conjunto blanco se mostró superior desde el inicio, aunque le costó encontrar huecos en la defensa ordenada del Real Oviedo. El partido se desbloqueó en el minuto 37, cuando Mbappé definió con calidad para hacer el primer gol de la noche. El francés volvió a marcar en el tramo final tras una acción individual de Vinicius, que finalmente cerró el marcador con el 0-3.

La victoria refuerza al Real Madrid en su inicio de campeonato, tras superar también a Osasuna en la jornada inaugural. Sin embargo, el debate en torno a Vinicius amenaza con empañar la calma de un vestuario que apenas arranca la temporada.

La suplencia de Vinicius y un gesto que desató la polémica

Xabi Alonso sorprendió al dejar a Vinicius en el banquillo, dándole su primera suplencia en partido oficial desde que llegó a la banca merengue. El brasileño no encajó bien la decisión y lo mostró con gestos que rápidamente se hicieron virales. Las cámaras captaron un bostezo suyo en pleno partido, imagen que corrió con rapidez por redes sociales.

Cuando ingresó en el minuto 63, Vinicius transmitió incomodidad con su actitud y no disimuló su descontento. Se encaró con la grada, les hizo gestos de “a segunda” y protestó al árbitro de manera reiterada. También buscó penaltis inexistentes y su lenguaje corporal dejó clara la tensión que vive en estos momentos.

Mbappé confirma liderazgo ofensivo y Vinicius queda en segundo plano

Mientras tanto, Mbappé se consolidó como gran protagonista del encuentro con un doblete que refleja su importancia inmediata en el equipo. El delantero francés no sólo aportó goles, también arrastró defensores y generó peligro en cada aproximación. La diferencia de actitud con Vinicius fue evidente, algo que no pasó desapercibido en el madridismo.

La competencia en la delantera blanca es feroz y Xabi Alonso deberá gestionar egos para evitar conflictos que puedan romper la armonía interna. Con Mbappé brillando y Rodrygo buscando consolidarse, el brasileño tendrá que reencontrar su mejor versión para no perder protagonismo. El único que parece inamovible es Kylian.

Vinicius responde en Instagram con un mensaje enigmático

Tras el encuentro, Vinicius publicó en Instagram una foto suya celebrando el gol acompañado de un mensaje breve: “Yo soy así”. El texto, adornado con varios emoticonos, fue interpretado como una respuesta a las críticas por su actitud en Oviedo. La publicación recibió miles de comentarios, incluidos los de futbolistas como Rüdiger y Gabriel Magalhães, que reaccionaron con apoyo público.

Lejos de apagar el debate, su mensaje generó más comentarios sobre su carácter y la gestión de su figura. La sensación es que Vinicius no piensa cambiar su forma de expresarse, ni dentro ni fuera del campo.

Una victoria con doble lectura para el madridismo

El marcador final mostró contundencia, aunque el Real Oviedo estuvo cerca de empatar antes del segundo tanto de Mbappé. La falta de pegada en algunos tramos y el comportamiento de Vinicius dejaron matices en un triunfo que debía ser redondo.

El Real Madrid celebra un arranque liguero con pleno de victorias, pero la polémica rodea a uno de sus jugadores más importantes. Entre bostezos, gestos hacia la grada y un mensaje en redes sociales, Vinicius sigue dividiendo al madridismo.