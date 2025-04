L'actitud derrotista de Jordi Basté després del Barça - Reial Madrid de Copa del Rei

per Iker Silvosa

La final de la Copa del Rei entre Barça i Real Madrid va ser una autèntica muntanya russa d'emocions per a tots els aficionats culers. El partit es va estendre fins a una desgastant pròrroga, deixant a més d'un preocupat pel cansament físic dels jugadors blaugrana. Però el periodista català Jordi Basté va anar un pas més enllà en la seva anàlisi, mostrant una actitud clarament derrotista que no va agradar a gran part de l'afició culer.

Durant els tensos minuts de la pròrroga, quan el marcador encara romania incert i els nervis estaven a flor de pell, Basté va compartir un missatge en el seu compte personal de Twitter que ràpidament va generar controvèrsia: "Passi el que passi... el partit és d'un desgast físic per al Barça que és un drama de cara al dimecres contra l'Inter".

| Real Madrid

Aquest tuit del reconegut periodista no va passar desapercebut entre els seguidors del FC Barcelona, que li van recriminar que estigués pensant ja en la semifinal de Champions League davant l'Inter de Milà en un moment tan decisiu com una final contra l'etern rival. I és que, si alguna cosa caracteritza el barcelonisme, és l'orgull de competir fins a l'últim segon sense donar cap batalla per perduda.

No obstant això, cal assenyalar que Basté no va ser l'únic preocupat pel desgast físic evident que van mostrar diversos jugadors clau del Barça durant els últims minuts del temps reglamentari i, posteriorment, en la pròrroga. Futbolistes com Pedri o Lamine Yamal van donar clares senyals de fatiga, una cosa lògica després d'un esforç tan intens, i tenint en compte l'ajustat calendari que afronten en els pròxims dies.

El dimecres, partit clau

El partit del pròxim dimecres davant l'Inter de Milà a Montjuïc és transcendental per al Barça, que vol tornar a una final europea després de diversos anys complicats. Els culers somien amb conquerir la tan anhelada Champions League, trofeu que es resisteix des de 2015 i que, sens dubte, és la màxima prioritat -o, millor dit, la màxima il·lusió- per al club i els seus aficionats en aquesta temporada.

Per això, encara que la preocupació de Jordi Basté és comprensible des d'un punt de vista purament físic i de planificació esportiva, la veritat és que el seu missatge, emès en plena disputa d'un títol tan significatiu com la Copa del Rei, va resultar especialment desafortunat per a molts aficionats blaugrana.

Ara, el gran dubte és com afrontarà Hansi Flick la recuperació física i mental dels seus jugadors per arribar en condicions òptimes al vital duel de Champions. El tècnic culer haurà de gestionar sàviament els esforços d'un vestidor que ve de deixar-ho tot sobre la gespa de La Cartuja per aixecar la Copa del Rei número 32 del club.

Mentrestant, les paraules de Jordi Basté queden en l'aire, recordant als culers que, de vegades, la celebració pot veure's entelada per les preocupacions del demà.