Copa del Rei: L'espectacular gest de Carles Naval amb el difunt Dr. Miñarro

per Iker Silvosa

La final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid va deixar múltiples imatges emotives, però una de les més significatives va ser l'homenatge que va retre Carles Naval, delegat històric del Barça, al recentment desaparegut Dr. Carles Miñarro, metge molt estimat del primer equip blaugrana.

Durant la celebració del títol coper, que el conjunt culé va conquerir després d'un vibrant partit decidit a la pròrroga, Naval va mostrar una samarreta especial dedicada al doctor Miñarro. A la peça es podia llegir clarament el missatge: "Dr. Miñarro, sempre amb nosaltres" (Dr. Miñarro, sempre amb nosaltres). Aquest senzill però profund gest va demostrar l'afecte i respecte que tota la institució blaugrana continua tenint pel doctor, qui va deixar una empremta inesborrable dins del club.

Ferran Torres també es va sumar a l'emotiu homenatge

El davanter Ferran Torres, protagonista clau de l'encontre en anotar el gol de l'empat que va permetre la remuntada culé, també va lluir aquesta mateixa samarreta durant diversos moments de la celebració a l'Estadi de La Cartuja, a Sevilla. Tant Torres com Naval van voler així recordar i honorar la memòria del Dr. Miñarro, la pèrdua del qual encara es sent profundament dins del vestidor blaugrana.

Carles Miñarro va ser un professional altament valorat per jugadors, tècnics i companys del cos mèdic del Barça, destacat per la seva dedicació, humanitat i professionalisme. La seva mort, ocorreguda fa uns mesos, va suposar un dur cop per a tota la família barcelonista.

Reaccions d'afecte a les xarxes socials

La imatge de Carles Naval mostrant aquesta samarreta especial no va passar desapercebuda a les xarxes socials, on nombrosos aficionats van expressar la seva admiració i respecte per aquest gest. El compte "Barcelonismos" va compartir l'emotiva imatge acompanyada del missatge: "Honor a Carles Naval. Això també és teu, doc", missatge que va rebre milers de reaccions positives en només unes hores.

Aquest homenatge públic, en un moment tan important i ple d'alegria per al club, reflecteix l'esperit d'unitat i solidaritat que sempre ha caracteritzat el FC Barcelona, reafirmant que, més enllà del futbol, hi ha vincles personals i emocionals que prevalen fins i tot en les grans victòries esportives.

Un títol amb dedicatòria especial

Aquest 32è títol de Copa del Rei per al Barça va adquirir així un significat encara més profund. El record al Dr. Miñarro no només va emocionar aquells que van tenir la sort de conèixer-lo i treballar amb ell, sinó que també va recordar al món de l'esport la importància del factor humà i emocional en l'alta competició.

Sens dubte, aquesta celebració i homenatge romandran en la memòria col·lectiva culé com un tribut merescut i sentit per a un professional excepcional que va deixar un llegat inesborrable en el cor del club.