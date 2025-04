El regal de Cristóbal Soria a Tomás Roncero que deixa sense paraules el merengue

La final de la Copa del Rei continua generant moments memorables tant dins com fora del camp, especialment en els mitjans de comunicació esportius. Un dels més comentats ha estat protagonitzat per Cristóbal Soria en el programa "El Chiringuito", que va deixar sense paraules al conegut periodista madridista Tomás Roncero.

El moment va tenir lloc quan Cristóbal Soria va entrar al plató portant a les seves mans un petit peluix en forma de lleó. Aquest gest va sorprendre immediatament a tots els presents, però especialment a Tomás Roncero.

| El Chiringuito

La burla de Cristóbal Soria a Tomás Roncero després de la final de Copa

Cristóbal Soria va fer referència a unes paraules pronunciades per Tomás Roncero dies abans de disputar-se la final entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, en les quals Roncero havia assegurat que l'equip blanc sortiria al terreny de joc "com un lleó ferit, com un lleó blanc", destacant l'orgull tocat de l'equip després d'algunes polèmiques arbitrals prèvies.

Amb molta ironia, Soria va presentar el seu regal dient: "Bona nit. Deia la mare superiora (referint-se clarament a Roncero) que el Reial Madrid sortiria dissabte com un lleó ferit. Com un lleó blanc. Mira com és el lleó blanc. No ha espantat ningú. Mira'l, té dents de llet".

El peluix, d'aspecte tendre i infantil, contrastava clarament amb l'agressivitat i determinació que Roncero havia insinuat amb les seves paraules prèvies al partit. El gest de Soria va generar rialles entre els presents al plató i va provocar que Roncero es quedés totalment sense paraules, visiblement sorprès i desconcertat per l'irònic regal.

El moment no va trigar a fer-se viral a les xarxes socials, on aficionats culers van compartir amb humor el vídeo i van destacar l'enginyosa ocurrència del col·laborador sevillà. Per la seva banda, l'afició merenga va mostrar el seu malestar pel que van considerar una provocació més en una nit que ja estava sent difícil per la derrota a la final.

Aquest peculiar regal de Soria forma ja part de la llarga llista d'anècdotes que envolten la rivalitat entre ambdós col·laboradors, coneguts per la seva intensa defensa dels seus respectius colors, que una vegada més ha estat el centre d'atenció en un dels programes esportius més vistos del país.

Si bé és cert que durant diversos minuts, el Reial Madrid va mostrar una agressivitat que semblava haver perdut aquest curs, poc li va durar. El Barça va olorar la ferida i va furgar en ella. Per això, podríem dir que el lleó ferit no va poder sanar-se i continua en estat crític.