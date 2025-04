Josep Pedrerol sentencia a un jugador del Real Madrid: 'Cal...'

La derrota del Real Madrid davant el Barça en la final de la Copa del Rei ha desfermat una tempesta mediàtica, especialment en el programa esportiu "El Chiringuito", on Josep Pedrerol va fer unes declaracions molt contundents sobre el rendiment de Rodrygo Goes. El presentador no va dubtar a assenyalar directament el brasiler després de la seva pobra actuació, especialment cridanera a causa de la rellevància del partit.

Pedrerol, sense pèls a la llengua

El periodista va ser especialment dur amb Rodrygo, un dels jugadors que més crítiques ha rebut després del xoc. Pedrerol va recordar que el futbolista brasiler s'havia queixat a l'estiu sobre la seva falta de minuts, amenaçant fins i tot amb una possible sortida si no obtenia més protagonisme. A judici del periodista català, Rodrygo ha tingut suficients oportunitats per demostrar la seva vàlua, cosa que, segons el seu criteri, no ha aprofitat en absolut.

"Hi ha jugadors que s'estan quedant retratats. El de Rodrygo? Rodrygo a l'estiu es queixava perquè deia que se n'aniria si no tenia espai. I ha jugat molt Rodrygo aquest any. Dels de dalt cal vendre'n un", va sentenciar taxativament Pedrerol.

Les estadístiques donen suport, en part, a la crítica del periodista: Rodrygo no marca des del passat 4 de març, acumulant un total de 12 partits consecutius sense trobar porteria. A més, la seva actuació en la final de Copa del Rei va ser particularment preocupant: amb prou feines va entrar en contacte amb la pilota, mostrant una actitud apàtica i escassa intensitat, cosa que va provocar la seva substitució al descans. Curiosament, després de la sortida de Rodrygo, l'equip blanc va millorar considerablement i va aconseguir remuntar temporalment el marcador.

En el que portem de temporada, Rodrygo ha participat en 50 partits, anotant només 13 gols i repartint 10 assistències. Nombres discrets per a un futbolista del qual s'espera molt més, especialment en encontres decisius. A LaLiga amb prou feines ha signat 6 gols en 30 partits, i encara que a la Champions League les seves xifres milloren lleugerament (5 gols en 12 duels), el brasiler continua estant lluny del rendiment esperat.

La declaració de Pedrerol reflecteix el sentir d'un sector de l'afició madridista que exigeix canvis importants per a la pròxima temporada. El seu assenyalament directe a l'atacant brasiler obre un debat sobre la planificació del Real Madrid per al pròxim curs, en un moment en què la necessitat de realitzar vendes i reforçar la plantilla és cada vegada més evident.

Amb el mercat de fitxatges cada vegada més a prop, sembla clar que el futur de Rodrygo estarà en el punt de mira i serà objecte de debat durant els pròxims mesos. El missatge de Pedrerol podria marcar un abans i un després en la carrera del jugador brasiler en el conjunt blanc.