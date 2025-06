Acaba contracte amb el Celta de Vigo: El vol Osasuna

L'afició vermella s'enfronta a un mercat de fitxatges especialment delicat després d'un final de curs marcat per la decepció. L'absència de competició europea la pròxima temporada limita la capacitat d'Osasuna per atraure jugadors de primer nivell i, en especial, dificulta reforçar posicions que han quedat òrfenes després de la sortida de futbolistes clau. Una de les prioritats més urgents és el lateral dret, on la més que possible marxa de Jesús Areso a l'Athletic Club obliga a mirar el mercat amb determinació.

No és cap novetat: El Sadar fa setmanes que està pendent de moviments i candidats per a aquest lloc. És altament possible que Areso vesteixi la samarreta de l'Athletic, cosa que deixa un buit important a la rereguarda navarresa. La direcció esportiva d'Osasuna maneja diferents alternatives, però tot dependrà, en primer lloc, de qui sigui el nou entrenador. La sortida de Vicente Moreno ha obert la porta a una nova etapa, i tot apunta que Alessio Lisci, actualment al Mirandés, serà oficialitzat com a tècnic vermell després del playoff d'ascens del seu equip davant l'Oviedo.

Sergio Carreira: El jove talent que segueix a l'òrbita vermella

En aquest escenari, ha sorgit un nom que ja sona amb força als despatxos d'Osasuna: Sergio Carreira. Segons va informar el periodista Ángel García, el jove lateral del Celta de Vigo és una de les opcions que més agraden a Pamplona. La seva situació contractual el converteix en un objectiu realista, ja que acaba contracte aquest mateix estiu i encara no ha tancat la seva continuïtat a Balaídos. Tot i això, l'interès del club gallec per retenir-lo és ferm, especialment després d'una temporada en què ha sabut aprofitar les seves oportunitats al primer equip.

| @rccelta

Carreira no ha estat titular indiscutible, ja que la competència al seu lloc ha estat intensa amb jugadors com Òscar Mingueza. Curiosament, bona part dels minuts que ha disputat els ha fet al carril esquerre, cosa que demostra la seva polivalència. Tanmateix, la seva posició natural i on més pot brillar és al lateral dret, la plaça vacant que necessita Osasuna. Si fa el salt al conjunt navarrès, Carreira tindria l'oportunitat d'afiançar-se com a titular a LaLiga, una cosa que resulta atractiva tant per al futbolista com per al seu entorn.

La situació a Vigo és, sens dubte, molt diferent. El Celta ha aconseguit tancar la seva classificació per a la pròxima edició de l'Europa League, una fita que dona estabilitat al projecte esportiu de Claudio Giráldez. La confiança de l'entrenador en Carreira és total, i no només per la seva projecció: el futbolista és aficionat del Celta des de petit i està molt integrat en la filosofia del club, cosa que podria inclinar la balança a favor d'una renovació. Tanmateix, encara no hi ha acord tancat i fins que no es signi, la incertesa seguirà present.

El club celeste sap que l'atractiu de la competició europea i el projecte a mitjà termini poden ser arguments suficients per convèncer el lateral de quedar-se. Però la competència amb Mingueza i la possibilitat de ser protagonista lluny de Vigo, especialment a Osasuna, són factors que poden pesar en la decisió final del jugador.

Altres alternatives per al lateral i el que pot aportar Carreira

Osasuna no només ha posat el focus en Carreira. Entre les opcions que maneja el club hi ha també Iker Benito, jugador de la pedrera navarresa que ha estat cedit al Mirandés i que, tot i que ha jugat en posicions més avançades, ha demostrat adaptació al carril dret. No obstant això, apostar per Benito seria arriscat per a una plantilla que aspira a no perdre solidesa defensiva malgrat la sortida d'Areso.