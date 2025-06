Acaba contrato en el Celta de Vigo: Lo quiere Osasuna

La afición rojilla se enfrenta a un mercado de fichajes especialmente delicado tras un final de curso marcado por la decepción. La ausencia de competición europea la próxima temporada limita la capacidad de Osasuna para atraer a jugadores de primer nivel y, en especial, dificulta reforzar posiciones que se han quedado huérfanas tras la salida de futbolistas clave. Una de las prioridades más urgentes es el lateral derecho, donde la más que posible marcha de Jesús Areso al Athletic Club obliga a mirar al mercado con determinación.

No es una novedad: El Sadar lleva semanas pendiente de movimientos y candidatos para ese puesto. Es altamente posible que Areso vista la carcasa del Athletic, lo que deja un hueco importante en la zaga navarra. La dirección deportiva de Osasuna maneja distintas alternativas, pero todo dependerá, en primer lugar, de quién sea el nuevo entrenador. La salida de Vicente Moreno ha abierto la puerta a una nueva etapa, y todo apunta a que Alessio Lisci, actualmente en el Mirandés, será oficializado como técnico rojillo tras el playoff de ascenso de su equipo frente al Oviedo.

Sergio Carreira: El joven talento que sigue en la órbita rojilla

En ese escenario, ha surgido un nombre que ya suena con fuerza en los despachos de Osasuna: Sergio Carreira. Según informó el periodista Ángel García, el joven lateral del Celta de Vigo es una de las opciones que más gustan en Pamplona. Su situación contractual lo convierte en un objetivo realista, ya que acaba contrato este mismo verano y aún no ha cerrado su continuidad en Balaídos. A pesar de ello, el interés del club gallego por retenerlo es firme, especialmente después de una temporada donde ha sabido aprovechar sus oportunidades en el primer equipo.

| @rccelta

Carreira no ha sido titular indiscutible, pues la competencia en su puesto ha sido intensa con jugadores como Óscar Mingueza. Curiosamente, buena parte de los minutos que ha disputado los ha hecho en el carril izquierdo, lo que demuestra su polivalencia. Sin embargo, su posición natural y donde más puede brillar es en el lateral derecho, la plaza vacante que necesita Osasuna. De dar el salto al conjunto navarro, Carreira tendría la oportunidad de afianzarse como titular en LaLiga, algo que resulta atractivo tanto para el futbolista como para su entorno.

La situación en Vigo es, sin duda, muy distinta. El Celta ha logrado cerrar su clasificación para la próxima edición de la Europa League, un hito que da estabilidad al proyecto deportivo de Claudio Giráldez. La confianza del entrenador en Carreira es total, y no solo por su proyección: el futbolista es aficionado del Celta desde niño y está muy integrado en la filosofía del club, lo que podría inclinar la balanza a favor de una renovación. Sin embargo, aún no hay acuerdo cerrado y hasta que no se firme, la incertidumbre seguirá presente.

El club celeste sabe que el tirón de la competición europea y el proyecto a medio plazo pueden ser argumentos suficientes para convencer al lateral de quedarse. Pero la competencia con Mingueza y la posibilidad de ser protagonista lejos de Vigo, especialmente en Osasuna, son factores que pueden pesar en la decisión final del jugador.

Otras alternativas para el lateral y lo que puede aportar Carreira

Osasuna no solo ha puesto el foco en Carreira. Entre las opciones que maneja el club está también Iker Benito, canterano navarro que ha estado cedido en el Mirandés y que, aunque ha jugado en posiciones más avanzadas, ha demostrado adaptación en el carril derecho. No obstante, apostar por Benito sería arriesgado para una plantilla que aspira a no perder solidez defensiva pese a la salida de Areso.