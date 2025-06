Acaba contrato en el Celta y se va al Málaga: Fichaje querido desde hace tiempo

El Málaga CF quiere reforzar su plantilla de cara al curso 2025-2026 y el mercado de fichajes vuelve a poner al club blanquiazul en el centro de la actualidad. Tras el regreso a Segunda División y la salida de piezas clave como Manu Molina, la dirección deportiva malaguista trabaja en la llegada de un centrocampista que aporte equilibrio, experiencia y ambición. En este escenario, la figura de un jugador con proyección y pasado en la cantera del Real Madrid ha ganado fuerza en las últimas semanas. Su llegada se ha convertido en un objetivo prioritario para la entidad andaluza.

La etapa de Carlos Dotor en Vigo está a punto de llegar a su fin, y no precisamente de la forma que soñaban en Balaídos. El club celeste desembolsó unos tres millones de euros al Real Madrid en 2023 por el 50% de sus derechos, confiando en el potencial de un futbolista que venía de destacar en el filial blanco. Sin embargo, la realidad ha sido otra. El mediocentro nunca logró asentarse en el primer equipo y su rendimiento no convenció ni a los técnicos ni a la dirección deportiva.

La falta de minutos llevó a Dotor a enlazar dos cesiones consecutivas en la última temporada. Primero recaló en el Real Oviedo, donde apenas participó y pasó desapercibido. En el mercado invernal cambió de aires rumbo al Sporting de Gijón, equipo con el que firmó sus mejores minutos en la categoría de plata, aunque el balance final sigue siendo discreto: 19 partidos oficiales y 660 minutos sobre el césped, con dos goles anotados en su paso por El Molinón.

Esta escasa aportación ha motivado que el Celta acelere su salida definitiva. El club gallego quiere cerrar cuanto antes la desvinculación y liberar masa salarial, aunque la negociación no es sencilla. Dotor tiene contrato hasta 2028 y ambas partes buscan ahora un acuerdo para la rescisión.

Málaga, la opción favorita... pero no la única

La operación está encaminada, pero todavía quedan varios flecos por resolver. Según ha informado Cope Málaga y han confirmado medios especializados, el Málaga CF espera que el centrocampista quede libre para poder incorporarlo como agente libre. El plan blanquiazul pasa por ofrecerle un contrato de dos temporadas más una opcional, fórmula habitual en la casa y similar a la que se usó con Jon Karrikaburu el verano pasado.

El interés del Málaga no es nuevo. Dotor es un futbolista que la dirección deportiva tenía en su agenda desde hace tiempo. El perfil del madrileño encaja a la perfección en el nuevo proyecto de La Rosaleda, donde buscan futbolistas con hambre de reivindicarse en el fútbol profesional. No obstante, hay otros clubes de Segunda División que también han preguntado por su situación, lo que mantiene el desenlace abierto hasta que no se resuelva su contrato con el Celta.

Carlos Dotor, a sus 24 años, busca ese escenario ideal para relanzar su carrera. Su paso por la cantera del Real Madrid le ha dotado de buena visión de juego y un notable despliegue físico, aunque en sus últimas temporadas le ha faltado regularidad. En Málaga confían en que, lejos de la presión de Balaídos, el centrocampista pueda recuperar sensaciones y aportar dinamismo en el doble pivote, una de las demarcaciones a reforzar tras la salida de Manu Molina.