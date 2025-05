25 milions: L'oferta de l'Atlètic de Madrid per un jugador del València

En la temporada 2024, pocs equips han afrontat tants reptes interns com el Valencia CF. Després d'un any de canvis constants en la plantilla i amb un projecte de pedrera que ha tornat a il·lusionar l'afició de Mestalla, la incertesa torna a planejar sobre la defensa blanquinegra. Amb la imminent obertura del mercat d'estiu, els grans clubs espanyols han tornat a fixar-se en els talents emergents de LaLiga. I en aquesta ocasió, totes les mirades estan posades en un dels centrals amb més projecció del campionat.

El Valencia ha aconseguit competir per sobre de les expectatives en aquest tram final de temporada gràcies, en gran part, a la irrupció de joves com César Tàrrega. El defensor s'ha consolidat com un dels pilars de l'equip, convertint-se en el segon futbolista amb més minuts disputats, només superat per Mosquera. Tant Rubén Baraja com Carlos Coberán han apostat per ell en tots els grans partits, cosa que confirma el seu creixement i maduresa malgrat els seus 23 anys.

No obstant això, la solidesa defensiva del conjunt che podria veure's amenaçada en les pròximes setmanes. No només per l'interès creixent d'altres equips en Tàrrega, sinó perquè la continuïtat de Mosquera, el seu company en l'eix central, també està en l'aire.

| VCF

L'Atlètic de Madrid necessita un relleu defensiu urgent

El club colchonero afronta el mercat estiuenc amb la prioritat de reforçar la defensa. La sortida d'Axel Witsel i el final de la cessió de Clement Lenglet han deixat un buit important en la plantilla dirigida per Diego Simeone. Segons informava Fichajes.net, la direcció esportiva de l'Atlètic considera que Tàrrega compleix amb tots els requisits: experiència a LaLiga, projecció internacional i una clàusula de sortida assequible, propera als 25 milions d'euros.

L'interès rojiblanco se suma a la necessitat de rejovenir la defensa després d'una temporada en què la solidesa defensiva no ha estat l'habitual. L'aposta per un central jove i experimentat en l'elit espanyola sembla encaixar amb la filosofia de futur que Simeone vol implantar per a la 2024/2025. De fet, no es descarta que l'Atlètic realitzi una oferta formal en els pròxims dies per avançar-se a altres pretendents, especialment equips de la Premier League que també segueixen l'evolució del valencianista.

La possible sortida de César Tàrrega, juntament amb la de Mosquera, obligaria el Valencia a realitzar moviments d'urgència en el mercat. Encara que la pedrera continua produint talents, el club és conscient que no és senzill trobar recanvis amb l'experiència i el lideratge que ambdós centrals han aportat aquesta temporada. Des de l'entorn de Mestalla, l'afició es prepara per a un estiu intens, en què la direcció esportiva haurà de decidir entre mantenir el bloc o acceptar una oferta milionària que podria alleujar les arques del club.