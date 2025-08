19 anys, triomfarà al Barça Femení: Pere Romeu ho té clar

La revolució a la plantilla del Barça Femení per a la temporada 2025-26 segueix donant titulars. Enmig de sortides importants i l'arribada de nous talents, una jove promesa formada a la Masia ha irromput amb força i es perfila com una de les grans sorpreses del curs per a Pere Romeu.

L'entrenador barceloní s'enfronta a un repte majúscul: mantenir l'excel·lència futbolística en un vestidor que ha perdut diverses referents, entre elles una de les peces clau en l'èxit del club durant els últims anys. Afortunadament, les categories inferiors del Barça han tornat a fer la seva màgia.

La reestructuració del lateral esquerre

La marxa d'una jugadora de pes ha deixat un buit evident al flanc esquerre de l'equip. Pere Romeu necessitava urgentment una lateral esquerra pura, i tot i que en el passat va apostar per reconvertir altres jugadores com Jana Fernández o fins i tot utilitzar Ona Batlle fora de posició, ara compta amb una solució de la casa.

La nova temporada serà l'escenari ideal per provar si aquesta jove perla és capaç d'assumir la responsabilitat. No només destaca per la seva capacitat defensiva i desplegament físic, sinó també per una notable intel·ligència tàctica que ha polit durant la seva cessió la temporada passada.

Un préstec que la va fer créixer

La temporada passada no va trobar el seu lloc al primer equip i va decidir marxar cedida al Sevilla FC. Allà va trobar regularitat, minuts i una confiança que va transformar en rendiment: va disputar 29 partits com a titular, va acumular gairebé 2.400 minuts de joc i va sumar tres assistències a la Lliga F.

Sota les ordres de David Losada, no només va guanyar experiència, sinó que va demostrar que podia competir a un alt nivell setmana rere setmana. La seva solidesa defensiva, combinada amb una capacitat ofensiva molt desenvolupada, la van convertir en una de les laterals més prometedores de la lliga.

El reconeixement va arribar amb la Roja

La seva progressió no va passar desapercebuda per a ningú. Tant és així que Montse Tomé la va convocar amb la selecció espanyola absoluta per disputar la Nations League. En el seu debut amb la Roja va deixar clar que no li tremola el pols davant els grans escenaris. Tot i la seva joventut, va demostrar serenor, qualitat i fam de seguir creixent.

Aquest pas per la selecció li ha permès tornar a Barcelona amb una etiqueta diferent: ja no és només una promesa, sinó una jugadora preparada per competir per un lloc de titular.

Pere Romeu haurà de decidir

El tècnic del Barça haurà de prendre una decisió clau. Apostar de ple per aquesta jove balear o seguir improvisant en una posició que fa anys que no té una titular natural? La pressió per mantenir el nivell de l'equip és alta, però la confiança en les jugadores de la casa sempre ha estat un senyal d'identitat del club.

Els primers entrenaments de la pretemporada han confirmat el que ja s'intuïa: el seu nivell ha pujat diversos esglaons. El cos tècnic valora molt positivament el seu retorn i ja s'està treballant per integrar-la com a peça estructural del nou esquema.

Una oportunitat d'or després d'una sortida inesperada

La sortida d'una figura com Fridolina Rolfö ha estat una de les grans sorpreses de l'estiu. El seu adeu marca la fi d'una era al lateral esquerre del Barça, però també obre una porta enorme perquè el relleu generacional brilli amb llum pròpia.

I és aquí on apareix Lucía Corrales. Amb només 19 anys, està cridada a ocupar el buit que deixa Rolfö i convertir-se en una de les grans protagonistes de la nova etapa del Barça Femení.