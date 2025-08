L’Elx vol arruïnar els plans del València: davanter per a Eder Sarabia

L'Elche C.F. ha tornat amb força a la Primera Divisió i no perd el temps per reforçar la seva plantilla. Després d'una temporada brillant a Segona que va culminar amb el desitjat ascens, l'entitat es troba immersa en una intensa planificació esportiva. L'ambició és clara: no només mantenir la categoria, sinó competir amb garanties i convertir-se en un equip incòmode per a qualsevol rival.

Les oficines del Martínez Valero estan més actives que mai. La campanya d'abonaments ha estat un èxit rotund, amb més de 26.000 abonats, cosa que marca un rècord històric per al club. L'afició ha respost amb entusiasme al nou projecte, generant una onada d'il·lusió que ha contagiat tota la ciutat d'Elx.

Un camí marcat pel sacrifici i la superació

La seva trajectòria ha estat marcada per nombrosos destins, incloent-hi clubs com Roma, Bologna, Partizán, i més recentment l'Almeria i la Real Sociedad. Al conjunt andalús va viure la seva millor etapa, anotant 43 gols en dues temporades, cosa que li va obrir les portes a un traspàs milionari a Sant Sebastià.

Tanmateix, una greu lesió al genoll va frenar en sec la seva evolució. Al setembre de 2022 va patir una ruptura del lligament encreuat anterior, que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant tota una temporada. Tot i això, el davanter ha aconseguit recuperar-se completament i ara busca un nou impuls a la seva carrera.

La seva darrera etapa: llums i ombres

A la temporada 2023/2024, ja recuperat, va tornar a jugar amb la Real Sociedad, tot i que amb un paper més secundari. Només va anotar tres gols en 36 partits i va acabar sortint cedit al Valencia CF al mercat d'hivern. A Mestalla va trobar una mica més de continuïtat i va recuperar sensacions amb sis gols en 19 partits, despertant l'interès de diversos clubs.

Actualment, el seu club d'origen, la Real Sociedad, busca una nova cessió perquè continuï amb la seva progressió i mantingui ritme de competició. És aquí on l'Elche ha aparegut com un dels millor posicionats, oferint protagonisme, minuts, i un entorn ideal per rellançar la seva carrera.

El nom del davanter que busca l'Elche

Tot i que el club il·licità no ha confirmat oficialment el nom del jugador amb qui negocia, fonts properes a l'entorn del club asseguren que les converses estan molt avançades. El davanter està il·lusionat amb el projecte i valora positivament l'ambient que es respira al Martínez Valero després de l'ascens.

La direcció esportiva, liderada per Sergio Mantecón, considera que aquest fitxatge pot marcar la diferència en els partits ajustats i sumar punts clau per a la permanència. El tècnic Eder Sarabia també hi ha donat el vistiplau, valorant la seva experiència i capacitat per associar-se en atac.

I és que el jugador que està més a prop de vestir la samarreta de l'Elche aquesta temporada no és altre que Umar Sadiq.