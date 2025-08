Gran notícia a la Reial Societat: Aquesta és l'alternativa si no prospera Equi Fernández

L'estiu avança i els nervis augmenten a Anoeta. El mercat de fitxatges no dona respir i la Real Sociedad segueix sense tancar el reforç clau per al seu centre del camp. En aquest punt, el club txuri-urdin sap que no pot esperar gaire més; la planificació esportiva depèn en bona part d'encertar amb un migcampista de garanties. Però el camí cap a la seva gran prioritat, Equi Fernández, s'ha omplert d'obstacles imprevistos i alguns mitjans ja el donen per totalment descartat.

Des de fa setmanes, el nom d'Equi Fernández liderava la llista de desitjats per Jokin Aperribay i la direcció esportiva. L'argentí, ex de Boca Juniors i actualment al futbol saudita, encaixava en el perfil que busca Sergio Francisco: energia, lectura tàctica i sortida neta de pilota. Tanmateix, la negociació ha estat un autèntic maldecap. El club realista s'ha topat amb el mur de les altes pretensions econòmiques saudites, que situen el cost de l'operació prop dels 30 milions d'euros, una xifra desorbitada per als estàndards de la Real.

A la dificultat econòmica s'hi afegeix la manca de sintonia en la comunicació amb el club d'origen, alentint qualsevol avanç. Tot i que el jugador veuria amb bons ulls la seva arribada a LaLiga, l'ambient entre les parts s'ha anat refredant. A l'entorn txuri-urdin ja assumeixen que el fitxatge és pràcticament impossible i, en les últimes hores, mitjans propers al club han donat per tancat el capítol Equi Fernández.

| Instagram

Antonio Blanco es posiciona

Amb l'opció argentina gairebé descartada, la Real Sociedad ha activat alternatives de seguida. El millor posicionat és Antonio Blanco, migcampista de l'Alabès i amb passat madridista, segons Noticias de Gipuzkoa. Blanco, de 25 anys, es va formar a La Fábrica i va ser internacional en categories inferiors amb Espanya.

Després d'una breu etapa al Cadis, va trobar la seva millor versió a Vitòria, sent clau en l'ascens de l'Alabès i consolidant-se a l'elit. El club babazorro va pagar quatre milions per ell i té contracte fins al 2027, tot i que el 50% dels seus drets segueix en mans del Real Madrid.

El fitxatge de Blanco suposaria una inversió molt més assumible: al voltant de 10 milions i la meitat del passi quedaria en mans del club blanc. Esportivament, el cordovès és un perfil més defensiu que Equi, especialista a recuperar pilotes i assegurar la transició. Tot i que no té la projecció internacional de l'argentí, sí que garanteix concentració i equilibri, dues virtuts que el cos tècnic considera vitals per a la sala de màquines txuri-urdin.

| X: @Alaves

Relació fluida amb l'Alabès i una decisió clau per al projecte de Sergio Francisco

Un dels factors que podria agilitzar l'operació és l'excel·lent relació entre la Real Sociedad i l'Alabès. L'estiu passat ambdues entitats van negociar el traspàs de Javi López amb èxit, i ara s'obre la porta a una nova negociació amistosa. Blanco ja ha estat informat que si la Real activa l'operació, serà el primer objectiu per reforçar la medul·lar donostiarra.

Sergio Francisco ho té clar: el nou migcampista ha d'aportar energia i fiabilitat després de pèrdua, una de les obsessions del tècnic. A la plantilla actual, Gorrotxategi ha assumit aquest rol de ‘4’, però el club busca compatibilitat i fons d'armari per competir a Lliga i Europa.