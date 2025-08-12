Aterriza en Mercadona el dulce que soluciona todas tus meriendas: se va a agotar

Mercadona vuelve a sorprender a sus clientes con una propuesta pensada para los amantes del dulce. Y es que la cadena de supermercados ya cuenta con un nuevo capricho que promete conquistar a más de uno. Un bocado perfecto para acompañar el café de media tarde o para improvisar una merienda rápida y sabrosa.

El nuevo producto se presenta con un precio tan bajo que resulta difícil no incluirlo en la cesta de la compra. Con menos de 30 céntimos es posible disfrutar de un dulce recién incorporado a la sección de bollería. Y que está llamado a convertirse en un básico para cualquier momento del día.

| Mercadona, Plazmica de Getty Images

El nuevo dulce que triunfa en Mercadona

Se trata del hojaldre relleno de crema de cacao de la marca Hacendado, en formato individual de 51 gramos. Su precio, 0,28 euros, lo convierte en una de las opciones más económicas de la sección de bollería del supermercado.

El hojaldre tiene un exterior dorado y crujiente, mientras que en su interior esconde una crema de cacao suave y con un sabor intenso. Esta combinación hace que sea ideal tanto para tomar solo como acompañado de una bebida caliente o un zumo fresco.

Aunque la merienda es el momento en que más se disfruta, este hojaldre puede servir también como desayuno rápido o tentempié entre horas. Su formato individual facilita que se pueda llevar en el bolso o en la mochila, listo para disfrutarlo en cualquier lugar.

| Mercadona

Muchos clientes ya lo han probado y destacan su equilibrio entre la textura ligera del hojaldre y el relleno generoso de cacao. Además, al no requerir refrigeración, es perfecto para tener siempre en casa como recurso para un antojo dulce.

La apuesta de Mercadona por ampliar su bollería

La llegada de este hojaldre relleno de crema de cacao refuerza la estrategia de Mercadona de diversificar su oferta en bollería y repostería. En los últimos meses, la cadena ha introducido diferentes referencias que buscan combinar sabor, comodidad y precio competitivo.

La marca Hacendado, reconocida por su presencia en múltiples categorías de producto, mantiene el protagonismo en este tipo de lanzamientos. El objetivo es ofrecer opciones accesibles que cubran desde desayunos familiares hasta meriendas improvisadas.

En un contexto en el que los consumidores valoran el sabor y el ahorro, el hojaldre relleno de crema de cacao parece tener todos los ingredientes para ser un éxito. Un producto sencillo, asequible y perfecto para convertir cualquier merienda en un momento especial.