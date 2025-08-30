Enric Masip, 3 hijos, uno de ellos actor: El curioso nombre del más pequeño

El apellido Masip pesa en el deporte, pero hoy el interés apunta a su esfera más íntima y cotidiana. El excapitán del Barça de balonmano cultiva un perfil familiar activo, y ahí nace una intriga sentimental que atrapa al público. Masip viajó a Edimburgo con sus tres hijos para celebrar un aniversario que unió a la familia y encendió los comentarios. La escapada mostró una estampa espontánea, sin posados de estudio, y volvió tendencia el apellido con un motivo muy concreto.

Eric, el mayor, actor con presencia en series y cine de plataforma

El benjamín sopló catorce velas y se llevó el protagonismo, entre abrazos, bromas y una alegría que traspasó la pantalla. El primogénito es Eric Masip, reconocido por el gran público gracias a personajes en ficciones recientes y películas juveniles de enorme tirón. Su nombre aparece en Veneno, Alba y en la saga A través de mi ventana, que disparó su visibilidad y consolidó una comunidad internacional. También mantiene actividad en redes con estrenos y campañas, encadenando proyectos que le sitúan en la primera línea del star-system joven.

Adriana, discreción pública y vínculos con el entorno blaugrana

En su perfil se han anunciado lanzamientos recientes, confirmando una agenda que crece a ritmo de rodaje. Adriana es la hermana intermedia y prefiere un bajo perfil mediático, aunque aparece en aniversarios y reuniones familiares compartidas por su padre. Su nombre, sin embargo, ha asomado en estructuras vinculadas al entorno del club, con responsabilidad de gestión y presencia en proyectos institucionales. Esa combinación de discreción y trabajo de despacho explica su menor exposición, pero también su relevancia en la trastienda barcelonista.

| Canva

El nombre del pequeño

El benjamín de la casa se llama Jordan, una elección que sorprende y a la vez revela una devoción deportiva de larga duración. No es casualidad, porque Enric explicó públicamente que bautizó a su hijo en honor a Michael Jordan, su referente absoluto desde Barcelona 92. La conexión quedó explicitada tras una foto con el mítico exjugador, un momento que mezcló emoción personal y relato generacional. Las publicaciones familiares refuerzan la pista, con etiquetas a Eric, Adriana y al pequeño Jordan en momentos entrañables del timeline.

Tras publicar la imagen con Michael Jordan, el directivo recibió una avalancha de comentarios celebrando el encuentro y el tributo. En paralelo, la postal escocesa cosechó felicitaciones para el pequeño, con guiños cómplices de amigos y antiguos compañeros de vestuario azulgrana. Incluso hubo recuerdos emotivos de días familiares, como aquel en que el menor rompió a llorar cuando su hermano mayor retomó compromisos profesionales.

Una familia entre rodajes, gestión y adolescencia

Eric encadena proyectos, mantiene presencia en plataformas y cuida el trato con la prensa, mientras el apellido gana peso en la cultura pop. Jordan continúa su adolescencia arropado por los suyos, y Adriana afianza responsabilidades discretas en iniciativas vinculadas al universo blaugrana. El resultado es un retrato familiar reconocible y coherente, donde deporte, pantalla y vida privada conviven sin excesos ni mitologías artificiosas.