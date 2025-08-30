Enric Masip, 3 hijos, uno de ellos actor: El curioso nombre del más pequeño

El apellido Masip pesa en el deporte, pero hoy el interés apunta a su esfera más íntima y cotidiana. El excapitán del Barça de balonmano cultiva un perfil familiar activo, y ahí nace una intriga sentimental que atrapa al público. Masip viajó a Edimburgo con sus tres hijos para celebrar un aniversario que unió a la familia y encendió los comentarios. La escapada mostró una estampa espontánea, sin posados de estudio, y volvió tendencia el apellido con un motivo muy concreto.
Eric, el mayor, actor con presencia en series y cine de plataforma
El benjamín sopló catorce velas y se llevó el protagonismo, entre abrazos, bromas y una alegría que traspasó la pantalla. El primogénito es Eric Masip, reconocido por el gran público gracias a personajes en ficciones recientes y películas juveniles de enorme tirón. Su nombre aparece en Veneno, Alba y en la saga A través de mi ventana, que disparó su visibilidad y consolidó una comunidad internacional. También mantiene actividad en redes con estrenos y campañas, encadenando proyectos que le sitúan en la primera línea del star-system joven.
Adriana, discreción pública y vínculos con el entorno blaugrana
En su perfil se han anunciado lanzamientos recientes, confirmando una agenda que crece a ritmo de rodaje. Adriana es la hermana intermedia y prefiere un bajo perfil mediático, aunque aparece en aniversarios y reuniones familiares compartidas por su padre. Su nombre, sin embargo, ha asomado en estructuras vinculadas al entorno del club, con responsabilidad de gestión y presencia en proyectos institucionales. Esa combinación de discreción y trabajo de despacho explica su menor exposición, pero también su relevancia en la trastienda barcelonista.
El nombre del pequeño
El benjamín de la casa se llama Jordan, una elección que sorprende y a la vez revela una devoción deportiva de larga duración. No es casualidad, porque Enric explicó públicamente que bautizó a su hijo en honor a Michael Jordan, su referente absoluto desde Barcelona 92. La conexión quedó explicitada tras una foto con el mítico exjugador, un momento que mezcló emoción personal y relato generacional. Las publicaciones familiares refuerzan la pista, con etiquetas a Eric, Adriana y al pequeño Jordan en momentos entrañables del timeline.
Tras publicar la imagen con Michael Jordan, el directivo recibió una avalancha de comentarios celebrando el encuentro y el tributo. En paralelo, la postal escocesa cosechó felicitaciones para el pequeño, con guiños cómplices de amigos y antiguos compañeros de vestuario azulgrana. Incluso hubo recuerdos emotivos de días familiares, como aquel en que el menor rompió a llorar cuando su hermano mayor retomó compromisos profesionales.
Una familia entre rodajes, gestión y adolescencia
Eric encadena proyectos, mantiene presencia en plataformas y cuida el trato con la prensa, mientras el apellido gana peso en la cultura pop. Jordan continúa su adolescencia arropado por los suyos, y Adriana afianza responsabilidades discretas en iniciativas vinculadas al universo blaugrana. El resultado es un retrato familiar reconocible y coherente, donde deporte, pantalla y vida privada conviven sin excesos ni mitologías artificiosas.