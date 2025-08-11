Terelu Campos, en boca de todos por lo que ha hecho con su hermana en un bar de Madrid

Terelu Campos ha vuelto a sorprender debido a que la presentadora ha sido pillada en plena calle haciendo algo que pocos esperaban. Ha ocurrido en la terraza de un conocido bar de Madrid, donde ha ido junto a su hermana. Allí, varios testigos la han visto realizar un ritual mágico.

El momento ha salido a la luz en el programa TardeAR. El espacio ha mostrado unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie y en ellas se ve a Terelu sentada, con una vela encendida en su mano. La escena ha llamado mucho la atención y según se ha explicado en el programa, Terelu Campos le ha estado “pidiendo algo a la luna”.

| Telecinco

La confirmación ha llegado por boca de su propia hermana, Carmen Borrego. Ella ha estado presente en el plató y ha dado todos los detalles. “Cené con mi hermana en su casa, luego nos fuimos a tomar algo y pedimos a la luna”, ha confesado Carmen en directo.

Terelu Campos hace algo inesperado en la terraza de un bar de Madrid

La colaboradora ha añadido un matiz curioso: “De las tres, incluyo a mi madre, la menos supersticiosa soy yo. Pero a veces también lo hago. Es algo que nos ha enseñado Esperanza Gracia”.

Con estas palabras, Carmen ha desvelado que no se trata de una ocurrencia improvisada. Es una costumbre que ambas han practicado en otras ocasiones.

| Telecinco

El ritual ha consistido en encender la vela, mirar a la luna y formular el deseo. Carmen ha reconocido que el objetivo es pedir buena suerte: “A veces se cumplen”, ha asegurado. No ha querido dar más pistas sobre qué han pedido exactamente.

Nadie sabe el deseo que ha pedido Terelu Campos

El misterio, por tanto, sigue abierto debido a que nadie sabe qué le ha pedido Terelu Campos a la luna esa noche. Sin embargo, las redes sociales ya han empezado a especular. Algunos usuarios han comentado que podría tratarse de un deseo personal mientras otros creen que ha sido una petición relacionada con el trabajo.

| Mediaset

La escena ha generado un gran revuelo mediático. No todos los días se ve a un rostro tan conocido realizando un ritual en plena calle. Los testigos han asegurado que Terelu se ha mostrado muy concentrada y no ha prestado atención a las miradas curiosas.

El gesto ha reavivado el interés por las creencias de la familia Campos. Tanto Terelu como Carmen han admitido que han seguido tradiciones y consejos esotéricos en varias ocasiones. Ahora, todos esperan que la petición de Terelu a la luna se cumpla, solo el tiempo dirá si el deseo se ha hecho realidad.