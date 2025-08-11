Anabel Pantoja, sin David Rodríguez y con un importante anuncio: 'Lo sedaron y…'

Los últimos días para Anabel Pantoja han sido un vaivén de emociones. La sobrina de Isabel Pantoja ha disfrutado de unas vacaciones en un crucero junto a su hija y su pareja, David Rodríguez. Al regresar a la normalidad Anabel ha hecho un anuncio sobre una situación que ha visto en la televisión y ha confesado que "lo sedaron y ahora está en coma".

Han sido días especiales, pero también marcados por contratiempos. La influencer ha compartido con sus seguidores cada instante del viaje, mostrando su naturalidad habitual. En medio de la travesía, la pareja ha celebrado el cumpleaños del fisioterapeuta.

| Instagram, @anabelpantoja00

Ha sido una ocasión feliz en la que ambos han dejado claro que atraviesan un gran momento personal tras el nacimiento de su primera hija. Estos instantes han servido como respiro en medio de la complicada situación que afrontan desde hace meses, tras el ingreso hospitalario de su pequeña, Alma, en un hospital de Canarias. El proceso judicial sigue en marcha y esperan la resolución del juez.

Anabel Pantoja emite un inesperado comunicado tras sus vacaciones con David Rodríguez

Anabel Pantoja siempre se ha mostrado cercana. Ha compartido mensajes cotidianos y momentos duros con la misma transparencia. En esta ocasión, hemos visto a Anabel romperse en redes sociales tras conocer una historia que se ha contado en televisión y que la ha dejado profundamente afectada.

“Una persona no se puede morir por una torcedura de tobillo. ¡Qué injusto!”, ha escrito en mayúsculas.

| @anabelpantoja00

En su mensaje, ha reclamado que “todos los médicos de ese hospital pongan todos los conocimientos e interés para salvar a ese hombre por Dios”. La publicación ha estado acompañada de un vídeo donde se la ha visto llorando sin poder contenerse.

Anabel Pantoja se siente triste por la situación de la joven que ha visto en la televisión

Entre lágrimas, ha relatado el caso de Carmen Haro, una joven cuyo padre permanece en coma inducido tras una excursión. “La chiquita esta, Carmen Haro, tiene en coma a su padre… Por una torcedura de tobillo… Lo sedaron y ahora está en coma, ¿dónde vamos a llegar?”, ha dicho Anabel.

| Mediaset

La historia se remonta al 20 de junio, cuando Carmen y su padre salieron a hacer senderismo. El hombre se fracturó el tobillo y fue atendido por los servicios de emergencia. Subió a la ambulancia consciente, pero, según denuncia su hija, le administraron un sedante que le provocó una parada respiratoria y, después, el coma inducido.

Este lunes, el programa Vamos a ver ha ofrecido los últimos datos del caso. Anabel ha reconocido que se ha sentido profundamente conmovida y ha querido dar visibilidad a la situación, sumándose al clamor por respuestas y justicia.