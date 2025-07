La portada de Terelu Campos en Lecturas: Extra de photoshop, comentarios brutales

Photoshop fue creado en 1987 por los hermanos Thomas y John Knoll. La primera versión comercial, Photoshop 1.0, fue lanzada por Adobe en febrero de 1990. Ha llovido mucho desde entonces. Lógicamente no lo mismo un photoshop de la década de los noventa, que un programa en pleno siglo XXI.

Año 2025. Dícese Photoshop, dícese filtros. Hay muchos programas (sin necesidad de citar marcas comerciales) que ayudan a mejorar y a retocar fotografías. Cambian el color de la piel, eliminan arrugas e imperfecciones... De hecho, cientos de expertos han denunciado que este es el principal peligro de Instagram. Vivimos en una sociedad que se mueve por envidias y por querer copiar a los demás.

Una foto irreal con demasiados filtros es peligroso para los más jóvenes. Estos filtros impulsan unos cánones de belleza que, a menudo, acaban comportando problemas físicos y mentales. Pero dejemos esta problemática para otro día. La foto de Terelu Campos en Lecturas supera todos los límites.

| Semana

No hay lector que se lo crea. No son filtres sutiles, que podrían pasar como buenos. Aquí Terelu no da envidia. Ninguna mujer de 60 años puede pensar "vaya, que bien está". La realidad es muy diferente y es que la hija de María Teresa Campos aparenta tener la edad que tiene. O más.

Comentarios en redes sociales

Lógicamente, los comentarios han ido todos en una misma dirección. Risas, burlas y comentarios jocosos contra la revista y contra la propia Terelu Campos. "Hay un poco de terelu en su photoshop". "No era tanto, pero se parece mucho en sus mejores tiempos, después de dejar a pipi estrada fue cada vez a peor hasta llegar a lo vemos".

Terelu Campos, una vida en Telecinco gracias al legado de su madre

Teresa Lourdes Borrego Campos, más conocida como Terelu Campos, nació el 31 de agosto de 1965 en Málaga. Hija de la reconocida periodista María Teresa Campos, Terelu creció rodeada del mundo de la comunicación y, con el tiempo, se convirtió en una figura clave de la televisión española.

Tras la muerte de su padre, abandonó sus estudios universitarios y comenzó a trabajar en medios, marcando así el inicio de una carrera que ha superado ya las tres décadas.

Sus primeros pasos los dio en la radio en 1984, en Radiocadena Española, donde presentó y produjo espacios como "Apueste por una" o "Te vas a Enterar". Más adelante dirigió y presentó "Las Mañanas de la Cadena Rato" en Radio Torcal, Málaga. Incluso tuvo una breve incursión en el cine en 1988, participando en la película "Zocta: Solo en la Tierra se puede ser extraterrestre".

| XCatalunya, Terelu Campos, Kiko Matamoros

En televisión, su rostro se hizo familiar a partir de los años 90. Empezó colaborando con su madre en "Día a Día" en Telecinco. Poco después dio el salto como presentadora en solitario en el programa "Con T de tarde", emitido entre 1997 y 2004 en Telemadrid. Posteriormente, trabajó en Antena 3 en formatos como "Cada día" o "La Granja", y regresó a Telecinco para convertirse en colaboradora habitual de espacios como "La noria".

También colaboró en "¡Qué tiempo tan feliz!". Fue también una figura esencial en "Sálvame", tanto en sus emisiones diarias como en su versión Deluxe, donde ejerció de copresentadora en las ediciones de verano.

A lo largo de los años, Terelu ha participado en numerosos realities y formatos de entretenimiento. Formó parte de "Mira quién baila", "MasterChef Celebrity", "Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition" —que ganó— y "Mask Singer". En 2025 sorprendió con su participación en "Supervivientes", aunque tuvo que abandonar por motivos físicos y emocionales tras dieciocho días.