Terelu Campos i Carmen Borrego conversant en un programa de televisió, una porta una jaqueta blanca amb detalls vermells i l'altra una brusa taronja.
Terelu Campos, enxampada fent una cosa inesperada en un bar de Madrid | Mediaset, xcatalunya.cat, Nuna Wwoofy
Gent

Terelu Campos, en boca de tothom pel que ha fet amb la germana en un bar de Madrid

Terelu Campos i la seva germana han estat enxampades a la terrassa d'un bar de Madrid fent una cosa inesperada

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Terelu Campos ha tornat a sorprendre perquè la presentadora ha estat enxampada al mig del carrer fent una cosa que pocs esperaven. Ha passat a la terrassa d’un conegut bar de Madrid, on ha anat juntament amb la seva germana. Allà, diversos testimonis l’han vista fer un ritual màgic.

El moment ha sortit a la llum al programa TardeAR. L’espai ha mostrat unes imatges que no han deixat indiferent ningú i en elles es veu Terelu asseguda, amb una espelma encesa a la mà. L’escena ha cridat molt l’atenció i segons s’ha explicat al programa, Terelu Campos li ha estat “demanant alguna cosa a la lluna”.

Una dona rossa amb camisa rosa està asseguda en un plató de televisió al costat d’una pantalla que mostra una imatge nocturna de diverses persones i a la part inferior es llegeix el text el misteriós encanteri de Terelu Campos.
Terelu Campos fa un ritual a la terrassa d’un bar | Telecinco

La confirmació ha arribat de boca de la seva pròpia germana, Carmen Borrego. Ella ha estat present al plató i ha donat tots els detalls. “Vaig sopar amb la meva germana a casa seva, després vam sortir a prendre alguna cosa i vam demanar a la lluna”, ha confessat Carmen en directe.

Terelu Campos fa una cosa inesperada a la terrassa d’un bar de Madrid

La col·laboradora ha afegit un matís curiós: “De les tres, incloc la meva mare, la menys supersticiosa soc jo. Però de vegades també ho faig. És una cosa que ens ha ensenyat Esperanza Gracia”.

Amb aquestes paraules, Carmen ha revelat que no es tracta d’una ocurrència improvisada. És un costum que ambdues han practicat en altres ocasions.

Dona rossa amb cabell curt i ondulat porta una brusa rosa i un micròfon de solapa mentre somriu en un plató de televisió amb fons rosa.
Carmen Borrego admet que ella també sol fer rituals a la lluna | Telecinco

El ritual ha consistit a encendre l’espelma, mirar la lluna i formular el desig. Carmen ha reconegut que l’objectiu és demanar bona sort: “De vegades es compleixen”, ha assegurat. No ha volgut donar més pistes sobre què han demanat exactament.

Ningú sap el desig que ha demanat Terelu Campos

El misteri, per tant, segueix obert perquè ningú sap què li ha demanat Terelu Campos a la lluna aquella nit. Tanmateix, les xarxes socials ja han començat a especular. Alguns usuaris han comentat que podria tractar-se d’un desig personal mentre d’altres creuen que ha estat una petició relacionada amb la feina.

Carmen Borrego rossa amb expressió seriosa parlant a De Viernes
Carmen Borrego admet que no sap quin desig ha demanat la seva germana | Mediaset

L’escena ha generat un gran rebombori mediàtic. No cada dia es veu una cara tan coneguda fent un ritual al mig del carrer. Els testimonis han assegurat que Terelu s’ha mostrat molt concentrada i no ha fet cas de les mirades curioses.

El gest ha reactivat l’interès per les creences de la família Campos. Tant Terelu com Carmen han admès que han seguit tradicions i consells esotèrics en diverses ocasions. Ara, tothom espera que la petició de Terelu a la lluna es compleixi, només el temps dirà si el desig s’ha fet realitat.

