No te creerás lo que ‘La Promesa’ va a mostrar esta misma tarde sobre Carmen Asecas

Los espectadores de La Promesa se van a quedar sin palabras esta tarde. Y todo porque la serie de TVE va a mostrar algo increíble sobre Catalina, a la que da vida Carmen Asecas.

Exactamente, va a hacer que Catalina protagonice una escena que nadie podía imaginar, aunque los fans de la ficción la deseaban con fuerzas. De esta manera, todo dará un giro notable.

La Promesa da un giro destapando lo último de Catalina, a la que da vida Carmen Asecas

Catalina ha tenido en tensión a los seguidores de La Promesa desde hace semanas. Su manera de dirigir la finca ha sido motivo de choques continuos con su marido, con su padre y especialmente con Martina. Esa tensión creció hasta el punto de que esta última tomó la decisión de marcharse de palacio, evitando así un conflicto mayor entre las dos.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en el capítulo de ayer. Fue Curro quien consiguió que la hija del marqués abriera los ojos y reconociera que su actitud con su prima no había sido la correcta. A partir de esa conversación, ella entendió que debía dar un paso atrás y tender la mano a Martina.

Ese reconocimiento se tradujo en una escena de reconciliación que conmovió a muchos seguidores. Catalina pidió perdón, y su prima aceptó, devolviendo la paz a una relación que parecía rota. La emoción vivida en ese instante solo fue la antesala de lo que va a suceder hoy.

Porque en el episodio de esta tarde, ambas aparecerán unidas ante Alonso, sorprendiendo con una decisión conjunta que cambiará por completo la dinámica de poder en la finca. Las dos no solo harán público que han limado asperezas, sino que también presentarán un plan de acción común.

La noticia será doblemente impactante porque ellas plantearán trabajar juntas de nuevo para defender los intereses de la familia. Además, propondrán una estrategia para suavizar las tensiones con el barón de Valladares, uno de los frentes más problemáticos en los últimos capítulos.

Una tarde cargada de revelaciones en La Promesa

La trama de Catalina, interpretada por Carmen Asecas, no será la única que dará de qué hablar hoy en La Promesa. El episodio llegará cargado de otras situaciones que van a mantener la atención de los espectadores en cada escena.

En primer lugar, Enora decidirá encarar a Toño para exigirle explicaciones sobre la relación con su madre. Sin embargo, él se negará en rotundo, lo que solo reforzará la determinación de la joven en su intento de lograr la reconciliación entre ambos.

Al mismo tiempo, la visita de la duquesa de Carril no surtirá el efecto esperado en Vera. Lejos de animarla, la joven se hundirá más al comprobar que el reencuentro con su hermano es más difícil de lo que había imaginado. Esta decepción abrirá nuevas incógnitas sobre su futuro.

Mientras tanto, Ángela compartirá con Curro su ilusión por un futuro feliz y juntos. Pero la alegría de ambos se verá amenazada por la inesperada irrupción de un personaje cuya llegada podría poner patas arriba sus planes.

Por otra parte, Pía y Ricardo continuarán viviendo su relación bajo la sombra de la preocupación. La posibilidad de que sus vínculos sentimentales se hagan públicos a los señores les mantiene en vilo, conscientes de las consecuencias que podrían afrontar.

Finalmente, otro de los descubrimientos más impactantes será el que rodea a Leocadia y Cristóbal. Se sabrá que su relación es mucho más antigua de lo que se pensaba. Él confesará que hubiera deseado llegar a La Promesa en la época en que Cruz todavía habitaba en el palacio, dejando entrever secretos del pasado.