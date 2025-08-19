'Lecturas' adelanta su portada con una noticia sobre la vida privada de Sofía Suescun

Se ha convertido en la historia del verano desde que la revista Lecturas publicase en exclusiva la grave crisis que ha padecido la pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez. El motivo ha sido impactante: Sofía Suescun habría mantenido unas supuestas citas secretas con el conocido influencer Juan Faro.

Kiko Jiménez ha tenido conocimiento de estos encuentros y su relación con Sofía se ha tambaleado. Hasta ahora, todos han guardado silencio o casi todos. Faro, uno de los rostros más seguidos del mundo del fitness, ha aparecido ante los medios y ha preferido no confirmar ni desmentir las citas.

| Mediaset

El triángulo amoroso ha sido inevitable y podría terminar con una de las parejas más conocidas del panorama nacional y hasta hace poco, una de las más sólidas. Ante el revuelo, ha sido Luis Pliego, director de Lecturas, quien ha arrojado nueva luz. Desde el plató de TardeAR, ha revelado informaciones inéditas, ha situado las citas y ha explicado cómo se han producido.

Sorpresa por lo que el director de Lecturas ha desvelado sobre Sofía Suescun y Juan Faro

Nadie ha imaginado una crisis así debido a que Sofía y Kiko siempre se han mostrado unidos. Habían superado incluso tensiones familiares con Maite Galdeano. Nada había conseguido separarles, hasta ahora.

Las supuestas citas secretas con Faro, desveladas en exclusiva por Lecturas, han generado un terremoto. Kiko y Sofía han estado a un paso de la ruptura. La propia influencer ha dudado de seguir con su pareja, según ha desvelado Pliego.

| Telecinco

Luis Pliego ha ofrecido detalles: “No he estado dentro de esas citas, pero son reales, Sofía Suescun ha tenido dudas serias de si dejar a Kiko”, ha dicho. Ha asegurado que todo comenzó en redes sociales. Faro no seguía a la pareja hasta salir de prisión, al recuperar la libertad, Sofía le escribió primero y fue ella quien lanzó el anzuelo.

La primera cita se produjo en casa de Faro y ocurrió en mayo. Mientras tanto, Kiko trabajaba en Fiesta. Ellos han estado viéndose tres meses a espaldas de él.

Sofía Suescun le contó a su pareja lo ocurrido con Juan Faro porque iba a salir en Lecturas

El director ha confesado que existen pruebas audiovisuales y ha revelado que Sofía Suescun quiso algo más, pero que Juan la rechazó. Él se definió como un alma libre. También ha contado que Faro bloqueó a la joven en redes.

| Instagram, @sofia_suescun

Finalmente, fue Sofía quien confesó a Kiko lo ocurrido. La reacción de él no ha sido buena. Ha habido una bronca monumental debido a que se ha sentido traicionado.

La portada adelantada por Lecturas ha destapado la verdad. La relación de Sofía y Kiko no ha sido tan idílica como parecía. Por el momento, ambos guardan silencio.