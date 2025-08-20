Luis Pliego paraliza 'TardeAR' para dar la exclusiva más buscada sobre Sofía Suescun

Luis Pliego ha detenido esta tarde la emisión de TardeAR para ofrecer una de las exclusivas más esperadas del momento. El director de la revista Lecturas ha confirmado con pruebas en directo lo que ya se venía comentando desde hace días. Sofía Suescun ha mantenido supuestas citas secretas con el influencer Juan Faro mientras seguía su relación con Kiko Jiménez.

El culebrón ha ocupado portadas y tertulias desde que Lecturas filtró la noticia. La hija de Maite Galdeano se ha convertido de nuevo en protagonista absoluta del panorama televisivo. Y ha sido Luis Pliego quien ha revelado los detalles más comprometidos de esta historia en pleno directo.

| Mediaset

“Fue Juan el que rechazó a Sofía porque ella quería algo más. Él dijo que era un alma libre y que le podía dar lo que tenían”, ha confesado Pliego ante la sorpresa del plató. Con esta frase, el periodista ha despejado cualquier duda sobre el papel del influencer.

Luis Pliego confiesa en TardeAR que tiene imágenes de Sofía Suescun y Juan Faro juntos

Según se ha explicado, la historia de Sofía Suescun y Juan Faro comenzó en redes sociales. Tanto ella como Kiko Jiménez comenzaron a seguir al joven entrenador de fitness. Ha sido Sofía quien ha movido ficha primero.

“En ese momento Juan no les seguía, pero al salir de la cárcel los comenzó a seguir”, ha relatado el director de Lecturas. Después, el contacto ha sido inevitable.

| Europa Press

“Con Kiko no fue nada a más, pero con ella empieza a hablar porque Sofía le escribe insistentemente. Empieza ella. Es ella la que tira el primer anzuelo”, ha añadido.

A partir de ese momento, se han gestado las supuestas citas secretas que han marcado el rumbo de esta historia. Pliego ha asegurado que existen pruebas contundentes. “Por supuesto que he tenido acceso a esas pruebas”, ha subrayado en pleno directo.

Luis Pliego no puede mostrar las imágenes que tiene contra Sofía Suescun en TardeAR por petición de sus abogados

“Son pruebas audiovisuales que tengo en mi poder que no dejan lugar a dudas. Por eso nadie lo ha negado, ni el propio Juan”.

| Mediaset

El periodista ha llevado este material al programa, aunque solo lo ha mostrado a una colaboradora y la elegida ha sido Marta López. Según su testimonio, las imágenes son “fuertes” y confirman los encuentros. Además, ha confesado que se ha mostrado muy preocupada por el futuro de la relación entre Sofía y Kiko.

La exclusiva ha encendido todas las alarmas. El público ha reaccionado con sorpresa y TardeAR ha vivido uno de sus momentos más tensos. Luis Pliego ha entregado la prueba definitiva de que Sofía Suescun y Juan Faro han compartido algo más que simples mensajes.