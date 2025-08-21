El rey Guillermo de Holanda protagoniza una última hora que sorprende a Europa

Europa ha vivido una última hora inesperada. Los miembros de la realeza han retomado poco a poco sus funciones, pero la gran sorpresa la ha protagonizado Guillermo de Holanda. Nadie esperaba que Guillermo de Holanda haya reaparecido sin previo aviso.

No figuraba en la agenda oficial y lo ha hecho en el marco del SAIL Amsterdam. Se trata de uno de los eventos náuticos más esperados y tradicionales de los Países Bajos. La presencia de Guillermo de Holanda ha generado una fuerte expectación.

| Europa Press

Guillermo ha navegado en el “Dragón verde”, la embarcación que pertenece a la princesa Beatriz. A bordo también han estado la princesa Mabel y la joven condesa Luana, de 20 años. La imagen de Guillermo de Holanda en el mar ha sorprendido debido a que su aparición ha llegado después de unas polémicas vacaciones de verano.

Guillermo de Holanda reaparece sin su familia cercana

Mientras tanto, la gran incógnita sigue abierta, ¿Dónde están Máxima y sus tres hijas? Amalia, Alexia y Ariane no han acompañado a Guillermo de Holanda. Tampoco lo ha hecho la reina. Su ausencia ha llamado poderosamente la atención.

La última vez que se ha visto a Máxima de Holanda ha sido el 15 de agosto. Entonces, la reina se encontraba en Grecia. Acompañada de sus hijas Alexia y Ariane, ha acudido a la iglesia de Agios Nikolaos, en Spetses.

| Instagram, @koninklijkhuis

La visita ha tenido un profundo significado espiritual. La peregrinación se ha convertido en una tradición de la familia cuando descansa en su villa de Kranidi.

Esa propiedad frente al mar Egeo fue adquirida en 2012 por casi cinco millones de euros. La residencia cuenta con puerto privado y tres viviendas independientes, un refugio exclusivo, aunque no exento de polémica. Allí la familia ha disfrutado de sus veranos en los últimos años.

Guillermo de Holanda deja sin palabras a Europa por la incógnita sobre su mujer

El rey, sin embargo, ha preferido volver a los focos en el SAIL Amsterdam. No es la primera vez que participa y tampoco ha sido novedad ver a la princesa Mabel a su lado. La viuda del príncipe Friso, fallecido en 2013 tras un trágico accidente de esquí en Lech, ha mostrado así su cercanía con Guillermo de Holanda.

| Europa Press

La condesa Luana, su hija mayor, también ha estado presente. Es la segunda vez que participa en este evento. Ya en 2015 se la ha visto a bordo durante la cita náutica.

La noticia ha sacudido a Europa. El rey Guillermo ha regresado a la vida pública, pero el misterio continúa porque nadie sabe dónde se encuentra la reina Máxima. La incógnita ha dejado en vilo a todos.