Gloria Camila hace llorar a su familia con sus palabras en ‘Supervivientes All Stars’

Cuando arrancó la gala de Supervivientes All Stars, Gloria Camila llenó el plató de lágrimas y cariño. En ese salto épico que abre la aventura, la hija de Ortega Cano emocionó a toda su familia con unas palabras cargadas de significado.

Gloria Camila regresa a la isla en un momento muy delicado marcado por el fallecimiento de Michu, la expareja de José Fernando. En este entorno, la colaboradora no ha podido evitar acordarse de la que un día formó parte de su familia.

Gloria Camila y su salto más emotivo en Supervivientes All Stars

Pocas cosas han acaparado más la atención en Mediaset que el arranque de Supervivientes All Stars. La nueva edición del reality de supervivencia ha comenzado su nueva andadura con rostros tan de actualidad como el de Gloria Camila. Precisamente ha sido la hija de Ortega Cano quien protagonizó el momento más emotivo de la noche.

Gloria hizo llorar a toda su familia en el tradicional salto en helicóptero que representa el inicio de Supervivientes All Stars. Y lo hizo pronunciando unas palabras dirigidas a Michu y a su sobrina, en recuerdo al fallecimiento de la expareja de José Fernando.

Con ojos brillantes, recordó cómo fue María —Michu— quien le trajo a esa niña, que hoy tiene ocho años, al mundo. “En esta misma experiencia hace ocho años nació mi sobrina pequeña Rocío, y me la trajo María, hoy en el cielo le doy un beso”.

Esas pocas palabras, cargadas de emoción, Gloria Camila convirtió un momento de nervios en uno lleno de reconocimiento a Michu. Y aunque han pasado dos meses del adiós inesperado, el duelo sigue muy vivo, y así se vio reflejado en Supervivientes All Stars.

Para Gloria Camila, participar en este reality no es solo un reto físico. Es una manera de sacar fuerzas de donde quedan, de proteger a su familia incluso estando lejos. Para la hija de Ortega Cano la familia es un pilar fundamental en su vida y la sola mención a su excuñada conmovió a todos.

Después de una relación tormentosa entre ambas, en los últimos años lograron limar asperezas y mantener la cordialidad. Principalmente por Rocío, la pequeña a quien su tía Gloria le dedicó su salto en Supervivientes.

Supervivientes All Stars saca el lado más emotivo de Gloria Camila

Ese cariño sincero por Michu se ha trasladado también al cuidado de su sobrina. Gloria Camila decidió estar aún más presente tras la pérdida. Ella mejor que nadie sabe lo que significa crecer sin madre, porque ella misma vivió ese vacío con la pérdida de Rocío Jurado, su madre.

Pero no todo ha sido paz, la muerte de Michu desató una dura guerra mediática por la custodia de Rocío. Gloria Camila se mantuvo firme y clara: lo único que le importa es el bienestar de la niña. Por este motivo, la colaboradora ha confesado a sus compañeros de Supervivientes All Stars la carga que, en ocasiones, tiene que sobrellevar.

“Me he echado a las espaldas responsabilidades que no son mías, he querido ser el escudo de mi familia”, reveló en su primera noche. “Soy muy protectora, saco las garras y parezco más antipática que otra cosa, pero no soy nadie”, añadió sobre sus debilidades.

Lo que se vivió en Supervivientes All Stars aquella noche, y ahora en el salto desde el helicóptero, ha sido una explosión de sentimientos. Su comienzo ha sido un homenaje a su excuñada y una dedicación a su sobrina cargada de simbolismo. Con cada palabra, Gloria Camila logró transmitir su dolor y su entrega hacia Rocío.

Y, precisamente, ahí se encuentra la respuesta a la pregunta de por qué sus palabras hicieron llorar a su familia. También a la audiencia de Supervivientes que vio un lado de Gloria hasta ahora desconocido.