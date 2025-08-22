Ahora sí: Paula Echevarría revela lo que nadie sabe de su relación con Miguel Torres

Paula Echevarría ha sorprendido a sus seguidores con una confesión muy especial. La actriz ha revelado un detalle que hasta ahora nadie conocía de su relación con Miguel Torres. Lo ha hecho con motivo de un viaje muy significativo.

Fue en 2017 cuando Paula Echevarría y David Bustamante pusieron fin a su matrimonio, tras once años juntos, la pareja tomó caminos por separado. Meses después, la protagonista de Velvet recuperó la ilusión en el amor gracias a Miguel Torres y con él ha construido una nueva vida.

| Instagram, @pau_eche

Con él tuvo en 2021 a su segundo hijo, Miki, el primero en común. Y con él ha formado una familia feliz al lado de Daniella, la hija de Paula y Bustamante, que ha cumplido 17 años el pasado 17 de agosto.

Paula Echevarría y Miguel Torres se van de vacaciones lejos de España

En los inicios de su relación, Paula y Miguel se han escapado a Marrakech. Ahora, siete años después, han repetido aquel viaje que marcó el comienzo de su historia.

“Volvimos a ser novios por un rato, tres días para nosotros solos, hablarnos, mirarnos y prestarnos atención. Calma, desconexión y diversión. Tres días que han sabido a gloria”, ha escrito este miércoles la intérprete en Instagram junto a un carrusel de imágenes.

| Instagram, @pau_eche

“Volver a Marrakech siete años después y comprobar que seguimos siendo nosotros, gracias mi amor, te quiero”, ha añadido emocionada. Miguel no ha tardado en responder con un mensaje lleno de complicidad: “Por más aventuras juntos mi amor”. En el muro también han dejado su huella, amigas como Bibiana Fernández y Marta Hazas, que han enviado corazones rojos.

La pareja ha disfrutado de todo tipo de planes: Han paseado por los rincones más turísticos de la ciudad, han probado la gastronomía marroquí y han posado sonrientes. Días antes, también han pasado unas vacaciones familiares en Marbella con Miki y Daniella, con la que Paula ha posado recientemente en un photocall en un gesto espontáneo.

Paula Echevarría y Miguel Torres han disfrutado de unos días en pareja

El propio Miguel ha compartido su experiencia: "Dicen que algunos lugares se quedan en el corazón… y Marrakech es uno de ellos. Una escapada rápida, pero suficiente para disfrutar de su hospitalidad, su cocina, sus colores y ese aire que nos hace sentir en casa".

| Instagram, @pau_eche

"Viaje de descanso, amor y buena mesa en nuestro Marruecos hermano. Te quiero para siempre", ha publicado. Paula ha contestado con la misma ilusión: “Volvimos y volveremos”.

Con estas palabras, la actriz ha desvelado lo que nadie sabía hasta ahora. Su primer viaje como novios fue a Marrakech. Y allí han regresado para celebrar que el tiempo ha pasado, pero el amor sigue intacto.