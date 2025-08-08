Carlo Costanzia, pillado en el aeropuerto de Madrid con una acompañante inesperada

Carlo Costanzia ha sido visto en el aeropuerto de Madrid y no ha estado solo. A su lado, Alejandra Rubio y una acompañante inesperada. La escena ha sorprendido a todos los presentes debido a que nadie esperaba que la pareja se llevase a su viaje familiar a la niñera de su hijo.

Este es el primer verano de la pareja como padres. Desde que ha nacido el pequeño Carlo, no han parado, han hecho planes, han recorrido destinos y han aprovechado cualquier ocasión para viajar.

| Europapress

En junio, volaron a Italia y allí celebraron el cumpleaños del hermano de él. Poco después, asistieron a la boda de su amiga Patty Sánchez y también disfrutaron de unos días en familia con Mar Flores en Ibiza. Hicieron una escapada a Málaga, cada viaje ha sido una nueva oportunidad para compartir momentos.

Carlo Costanzia abandona Madrid para hacer un viaje en familia

Ahora, han vuelto a hacer las maletas, otro viaje, otra salida en familia. Esta vez, Carlo Costanzia y su novia han decidido incluir a alguien más. Una persona que nadie esperaba: la niñera de su hijo.

La imagen en el aeropuerto ha sido clara: Carlo y Alejandra han llegado juntos. Con su hijo en brazos y la niñera cerca. Han conversado con una trabajadora antes de pasar el control de seguridad, se les ha visto relajados, cómplices y sonrientes.

| Europapress

No han desvelado el destino. Han preferido mantenerlo en secreto. La discreción ha sido su aliada pero la intención es evidente: quieren exprimir al máximo este primer verano con su bebé.

La presencia de la niñera ha llamado la atención debido a que nadie la esperaba en este viaje. Sin embargo, la decisión parece pensada. Ambos han querido garantizar el bienestar del pequeño y con su ayuda, podrán combinar momentos familiares con ratos de descanso.

Carlo Costanzia ha dejado Madrid visiblemente relajado junto a su pareja y su hijo

El movimiento en el aeropuerto ha sido constante. Algunos pasajeros han reconocido a la pareja mientras otros han comentado la sorpresa de la acompañante. El ambiente ha estado cargado de curiosidad.

| Instagram, @carlocostanzia

Carlo ha lucido tranquilo y Alejandra, igual. Han mostrado que este verano no es uno más, es el primero como padres. Es una etapa nueva, llena de compromisos y de tiempo para ellos.

Con cada viaje, han dejado claro que disfrutan del presente, que buscan equilibrio y que priorizan a su hijo. Este nuevo destino, aún desconocido, promete ser otro capítulo en su verano más especial.