Tensión en 'Y ahora Sonsoles' por el problema que ha tenido Sonsoles Ónega en directo

1 de septiembre ha marcado el inicio de una nueva temporada televisiva. Las cadenas han estrenado nuevos contenidos, colaboradores y formatos. En Antena 3, la jornada ha comenzado con el regreso de Sonsoles Ónega a Y ahora Sonsoles, aunque no todo han sido risas debido a que ha tenido un problema.

El programa ha iniciado su cuarta temporada tras un verano liderado por Pepa Romero. La presentadora ha reaparecido en el plató con energía y lo ha hecho bailando una canción de la mítica película Grease.

| Antena 3

A su lado, han estado María del Monte y Ana Obregón, colaboradoras del programa. Juntos han interpretado una sencilla coreografía. Incluso el hombre del tiempo, Roberto Brasero, se ha sumado al momento.

Sonsoles Ónega da la bienvenida a sus colaboradores de Y ahora Sonsoles

La bienvenida a la nueva temporada ha sido festiva. Sonsoles ha saludado al público y ha presentado al renovado equipo de colaboradores. Entre ellos, ha destacado Begoña Villacís.

La exvicealcaldesa de Madrid se ha estrenado como tertuliana y Sonsoles Ónega le ha dedicado unas emotivas palabras: “Tengo que dar la bienvenida a mi querida Begoña Villacís. Nueva incorporación de esta temporada, nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros, escucharte, tenerte, tocarte. Bienvenida a tu casa”.

| Antena 3

También ha habido espacio para el reconocimiento y Sonsoles ha felicitado al equipo que ha mantenido el programa durante el verano. Ha agradecido su esfuerzo y luego ha charlado brevemente con Roberto Brasero.

Sin embargo, la realización ha tenido que intervenir. "Vamos al lío, que ya me está diciendo la directora que son y tres! ¡Oh, Dios mío!", ha exclamado Sonsoles Ónega entre risas, mostrando su entusiasmo por volver.

Sonsoles Ónega tiene un problema en su regreso a Y ahora Sonsoles

Pero no todo ha salido según lo previsto. En medio del directo, Sonsoles Ónega ha sufrido un pequeño percance. Al caminar por el plató, se ha tropezado con uno de los cables de las cámaras.

| Antena 3

El momento ha causado tensión y durante unos segundos, el plató ha quedado en silencio. Afortunadamente, el incidente no ha ido a más y la presentadora se ha recuperado del susto rápidamente. Ha retomado la conducción del programa con profesionalidad.

Así ha arrancado la nueva temporada de Y ahora Sonsoles. Con música, caras nuevas… y un susto en directo.