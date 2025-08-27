El rincón de la Costa Brava elegido por Sira Martínez para ir con su amigo

ParaSira Martínez, el verano es una ventana discreta a sus refugios favoritos del Mediterráneo. La amazona comparte momentos elegidos con precisión, siempre cuidando el encuadre y manteniendo cierta distancia deliberada. Entre esas publicaciones, una escapada reciente ha encendido el interés del público y de los medios especializados. La clave no es una revelación explícita, sino un guiño mínimo capaz de multiplicar las lecturas.

Cenas, paseo y una partida de backgammon

A finales de agosto, Sira eligió Begur, en plena Costa Brava, para una escapada en compañía de un amigo. Las imágenes muestran cena al aire libre, copas de vino, paseo al atardecer y una tranquila partida de backgammon junto a la piscina. Ella luce dos looks opuestos, vestido blanco impecable y vaqueros con top de cuentas, mientras sonríe con evidente relajación. En una de las fotos no aparecen etiquetas ni nombres, señal de que la identidad del acompañante sigue, por ahora, fuera del foco.

El carrusel deja claro que fue una velada íntima, sin posados profesionales ni rastro de invitaciones promocionales. La publicación original en Instagram no admite comentarios y solo incluye el icono de un sobre con corazón, un gesto mínimo pero elocuente. Ese detalle, unido a la ausencia de menciones, ha disparado las interpretaciones sin que ella confirme ningún romance ni ponga etiquetas precipitadas. Medios de entretenimiento han recogido las imágenes y subrayan la elección del enclave empordanés, evitando revelar la identidad del acompañante.

| @siramartinezc

Begur, refugio de calas y calles de piedra

La historia nace en su propio perfil, no en una exclusiva pactada, patrón habitual en su manera de comunicarse. Y es que Begur combina calles empedradas y calas como Sa Riera o Aiguablava, un entorno perfecto para desconectar sin perder estilo. No es casualidad que tantos rostros conocidos elijan el Empordà para escapadas cortas, donde la discreción resulta más sencilla que en otros destinos. Esa combinación de belleza y discreción explica por qué el Empordà se ha vuelto su refugio recurrente cada fin de verano.

Del foco sentimental a la pista: qué hace Sira ahora

Tras su ruptura con Ferran Torres en 2023, Sira optó por centrarse en su carrera ecuestre y su presencia digital más cuidada. En 2025 se ha convertido en embajadora del CSIO Barcelona y prepara su tercera participación en el concurso de octubre. Su agenda deportiva marca tiempos y explica, en parte, ese hermetismo controlado con el que gestiona lo que comparte sobre su vida privada. En los últimos meses, ha competido en citas internacionales de 1,45 y 1,50, consolidando ritmo y confianza de cara al otoño.

Ni Sira ha confirmado quién es el acompañante, y así, por ahora, la historia queda en un amable secreto de verano. Con el CSIO Barcelona a la vuelta de la esquina, la amazona volverá a ponerse el casco y a competir en casa, ante su gente. Y Begur quedará como ese escenario que alimenta la curiosidad mediática, pero también la estética cuidada que define su personaje público.