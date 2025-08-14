Luis Enrique dice NO a un futbolista del Barça

El verano 2025 está agitando la portería europea como pocas veces. La noche de Udine - final de la Supercopa de Europa - añadió gasolina a un fuego ya encendido y dejó preguntas abiertas para los grandes.

De la grada al adiós: la noche de Udine acelera la salida

El PSG, vigente campeón continental, se impuso al Tottenham en la Supercopa tras un 2-2 y penaltis el 13 de agosto. El detalle que cambió el relato fue la ausencia de Donnarumma en la convocatoria. Horas después, publicó un mensaje anunciando que deja el club y expresó su decepción por la decisión técnica. El propio entrenador asumió públicamente la responsabilidad de marginarlo para la final europea.

Chevalier, apuesta inmediata del campeón: contrato, dorsal y precio

París ya había movido ficha con la llegada de Lucas Chevalier, 23 años, firmado hasta 2030 y con el dorsal 30. El club lo presentó como parte del proyecto tras conquistar la Champions, con hoja de ruta para que sea portero de presente. Fuentes cercanas al acuerdo sitúan el traspaso en torno a 40 millones, con variables añadidas. La previsión interna es que arranque como nuevo número uno del campeón.

| YouTube: Mundo Deportivo

El terremoto abre un carrusel de opciones en la Premier, con informes que colocan a City y United midiendo la operación. Hay versiones que señalan conversaciones avanzadas, y otras que enfrían el encaje por salario y perfil. La sensación, a día 14 de agosto, es que la puja existe, aunque los movimientos dependen de salidas en esas porterías. La ventana sigue viva y el italiano mantiene aspiraciones de aterrizar en Inglaterra.

Efecto dominó en LaLiga: baja de larga duración y debut inminente de Joan García

Mientras tanto, Barcelona recibió el aval médico de LaLiga que cataloga como larga la lesión de su capitán bajo palos. Con ese dictamen, el club activó la inscripción de Joan García para el estreno liguero del sábado.

El técnico Hansi Flick ya había deslizado la necesidad de un relevo inmediato por calendario y exigencia. La noticia ordena la jerarquía a corto plazo y condiciona cualquier tentación externa por la portería azulgrana.

| Canva

En este sentido, se habla de la posibilidad de que Ter Stegen fiche por el PSG. Luis Enrique ha sido claro: no lo quiere.

Una carrera de más a menos

El alemán acumula 621 partidos oficiales y 252 porterías a cero entre clubes y competiciones internacionales. En 2022/23 igualó el récord de 26 partidos imbatido en una misma Liga, marca vigente desde Paco Liaño. Su contrato actual alcanza 2028.