Meghan Markle lamenta lo que tuvo que hacer al enterarse de la pérdida de Isabel II

Meghan Markle ha sorprendido al Reino Unido al compartir un testimonio íntimo sobre el dolor que sintió tras la pérdida de Isabel II. La mujer del príncipe Harry ha narrado con honestidad lo que aquella noticia significó en su vida y cómo se vio obligada a tomar una decisión que aún recuerda con tristeza.

El relato forma parte de su nuevo proyecto audiovisual y ha generado una ola de comentarios entre seguidores y detractores. La duquesa de Sussex ha abierto su corazón para explicar lo que verdaderamente sufrió en esos días. ¿Qué fue aquello que tanto le dolió hacer en pleno duelo real?

| Grok

Meghan Markle revela la difícil decisión que tomó en pleno adiós a Isabel II

La muerte de Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, conmocionó al Reino Unido y a todo el mundo. Harry y Meghan se encontraban entonces en territorio británico por un viaje de carácter benéfico. El matrimonio había asistido en Manchester a la Cumbre One World y, poco después, viajó a Alemania para un acto previo de los Invictus Games.

Todo cambió cuando recibieron la noticia del fallecimiento de la soberana en Balmoral. El protocolo exigía su presencia, y los Sussex se quedaron en Reino Unido hasta el funeral de Estado, que tuvo lugar el 19 de septiembre. Aquella estancia imprevista se prolongó casi tres semanas, marcando profundamente a la pareja.

Para el príncipe Harry, aquellos días quedaron reflejados en sus memorias Spare, donde describió que la ausencia de sus hijos fue "más larga que nunca". Ahora, Meghan ofrece su propia visión de un sacrificio que le resultó insoportable.

En el tercer episodio de su serie With Love, Meghan Markle confesó que la pérdida de Isabel II la obligó a estar 17 días lejos de sus hijos. La duquesa relató con emoción: "El tiempo máximo que pasé sin estar con nuestros hijos fueron casi tres semanas. Estaba… mal".

| Europa Press

La revelación llegó en una conversación con el diseñador Tan France, quien le comentó lo duro que resultaba separarse de sus propios hijos: "Podría morir sin mis hijos, los necesito. Si no los veo en un par de días, siento que se me parte el corazón", confesó él. Meghan respondió con complicidad: "Ah, ya lo sé".

Aquella distancia con Archie y Lilibet coincidió con un momento de máxima exposición pública, lo que aumentó la carga emocional. Meghan no lo menciona directamente, pero el contexto deja claro que se trató del funeral de Estado.

El relato ha despertado un debate sobre la dificultad de conciliar la maternidad con el rol público en el seno de una Familia Real. Mientras algunos críticos señalan que Meghan dramatiza una situación que otras madres también viven, otros destacan el valor de visibilizar el peso emocional que conlleva estar lejos de los hijos.

El reencuentro con Archie y Lilibet fue un momento de desahogo

El príncipe Harry ya había adelantado en sus memorias que el regreso a California fue especialmente emotivo. "Durante días y días no podíamos dejar de abrazar a los niños, no podíamos perderlos de vista", escribió en Spare. Ese relato se complementa con el testimonio de Meghan, que confirma la angustia acumulada.

El reencuentro se convirtió en un bálsamo para la pareja. La sensación de vacío, prolongada por compromisos oficiales y el protocolo, dio paso a una necesidad de recuperar el tiempo perdido. Como madre, Meghan reconoce que aquella experiencia la marcó profundamente.

| Instagram, @archewell_sussex_

Especialistas en Familia Real señalan que este episodio revela cómo los duques de Sussex priorizan su vida privada frente al papel institucional que dejaron atrás. La vulnerabilidad mostrada conecta con un público que ha visto a Meghan en muchas ocasiones como una figura distante.

La vida cotidiana de Meghan Markle con sus hijos

Más allá de la confesión, Meghan quiso mostrar un lado más cálido al hablar de la rutina familiar. Explicó que prepara el desayuno todas las mañanas para Harry y los niños, con huevos fritos, tortitas y detalles que sorprenden a Archie y Lilibet.

"Me gusta preparar tortitas sorpresa para los niños, así que siempre les pongo semillas de lino molidas o semillas de chía. Lily me pregunta: «¿Me das mis semillas de chía? Quiero que tengan pecas»", explicó Meghan sobre las mañanas en su casa de Montecito.

| Netflix

La duquesa también reveló la importancia que a los platos: "Algo que hago con mis hijos, y que me lleva un poco más de tiempo, es la presentación de la comida. Archie dice: «Mamá, qué bonito se ve»". Con estas escenas, Meghan mostró que, pese a la dureza de aquel duelo, el hogar se ha convertido en su mayor refugio.

La confesión de Meghan Markle sobre lo que vivió tras la pérdida de Isabel II muestra el lado humano de la duquesa. Su relato evidencia el peso de la maternidad, incluso en circunstancias históricas. Quizás este episodio recuerde al mundo que detrás de los títulos reales siempre late una vida profundamente personal.