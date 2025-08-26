El gesto de Álex García durante el tanatorio de Verónica Echegui que emociona a todos

La repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años ha dejado una herida profunda en el cine español. Su expareja, Álex García, vivió en el tanatorio una de las escenas más comentadas por su fuerza emocional.

Amigos, familiares y compañeros de profesión acudieron a despedir a la actriz. Sin embargo, fue el actor canario quien reflejó con más intensidad la magnitud de la pérdida. ¿Qué hizo exactamente Álex García para conmover a todos los presentes?

La reacción de Álex García ante la pérdida de Verónica Echegui

El fallecimiento de Verónica Echegui el pasado domingo en Madrid, consecuencia de un cáncer, ha sacudido al mundo cultural. La intérprete, descubierta por Bigas Luna gracias a Yo soy la Juani, era considerada una de las artistas más prometedoras y versátiles de su generación.

La actriz había cultivado una sólida carrera que combinaba proyectos de autor con éxitos televisivos. Su inesperada partida ha provocado un torrente de mensajes de afecto y tristeza, tanto de figuras de la cultura como del público que la admiraba.

El tanatorio de la Paz, en Alcobendas, se convirtió este lunes en un punto de encuentro para quienes querían darle el último adiós. Entre los rostros conocidos se encontraban Paco León, Dafne Fernández, Elisa Matilla, Sara Sálamo y Victoria Luengo. La emoción era evidente en cada gesto, pero el de Álex García sobresalió con especial intensidad.

La relación entre Álex García y Verónica Echegui comenzó en 2010, cuando ambos coincidieron en el rodaje de Seis puntos sobre Emma. Durante trece años compartieron vida, proyectos y complicidad hasta que en 2023 decidieron tomar caminos distintos. Pese a la separación, el vínculo permaneció intacto, y la prueba quedó en evidencia en el tanatorio.

Según reveló TardeAR de Telecinco, Álex García no pudo contener su tristeza y protagonizó un gesto que emocionó a todos: permaneció junto al féretro de Verónica sin separarse en ningún momento. "Estaba totalmente desolado y no se ha separado del féretro en ningún momento, ha estado en todo momento junto al ataúd", explicó un reportero.

El actor, visiblemente abatido, fue uno de los primeros en llegar y de los últimos en abandonar el recinto. Aquella imagen sintetizaba el amor, el respeto y la unión que mantuvo con Verónica, incluso tras el final de su relación sentimental. La despedida, cargada de simbolismo, recordó la importancia de los lazos que permanecen más allá de las rupturas.

El recuerdo de Verónica Echegui en el cine español

Verónica Echegui irrumpió en el panorama cinematográfico con un talento desbordante. Yo soy la Juani la convirtió en una revelación, y desde entonces consolidó un camino marcado por la autenticidad y la valentía a la hora de elegir papeles.

Sus compañeros la definían como una actriz generosa, con una capacidad inmensa para transmitir emociones. Cada proyecto en el que participaba llevaba consigo una energía única, lo que explica la conmoción general ante su marcha prematura.

En el tanatorio, no solo Álex García mostró la magnitud de su dolor. Paco León, compañero de Echegui en La Casa de las Flores, apenas pudo pronunciar unas palabras al salir: "Es que no nos lo creemos". Su frase, breve y contundente, reflejó el sentimiento compartido por muchos.

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, también quiso subrayar el legado de la actriz. "Era buena en la comedia, pero también en personajes duros y dramáticos", declaró a la prensa. Además, no descartó que se organice un homenaje desde la institución, aunque recordó que "lo importante es la huella imborrable que deja".

Actrices como Dafne Fernández, Elisa Matilla y Silvia Alonso se acercaron a mostrar su apoyo a la familia. En todos los casos, se evitó el protagonismo mediático y se respetó la petición de discreción absoluta solicitada por los allegados de Verónica.

La familia de la actriz ha organizado un acto íntimo este martes 26 de agosto en recuerdo de Verónica. Será una despedida reservada, lejos de los focos, como ella misma habría querido.

La pérdida de Verónica Echegui a los 42 años ha marcado un antes y un después en el cine español. Álex García, con su gesto en el tanatorio, reflejó la fuerza de un vínculo que no se rompe con el tiempo. Además, la familia de la actriz ha organizado un acto íntimo este martes 26 de agosto para la memoria de Verónica.