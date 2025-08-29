Serie de TV3 en la que no recuerdas que Eduard Farelo (Com si fos ahir) fue policía

Eduard Farelo se ha convertido en una figura indispensable de la sobremesa catalana. Es gracias, entre otros motivos, a su papel como Miquel en la exitosa serie Com si fos ahir. Su rostro es sinónimo de las tramas cotidianas que enganchan a miles de espectadores cada tarde, consolidando una carrera actoral que abarca décadas.

Sin embargo, antes de ser una de las caras más reconocibles de la ficción actual, Farelo formó parte del elenco de una de las producciones más míticas de TV3.

En los años noventa, el actor interpretó un papel muy alejado de sus registros actuales, un personaje que muchos han olvidado pero que fue clave en una trama cargada de intrigas familiares. Un rol que demuestra los sólidos cimientos de una trayectoria profesional tan rica como sorprendente.

| TV3

Un agente de la Ley en "Secrets de Família"

A mediados de los años noventa, Secrets de Família se erigió como un auténtico fenómeno televisivo. La trama enganchó a la audiencia con las complejas relaciones de la familia Riera, en Girona. En este enrevesado universo de poder, traiciones y misterios, un joven Eduard Farelo interpretaba a un agente de policía.

Su personaje era el encargado de investigar el asesinato de Laura Cufí (Emma Vilarasau). Formaba tándem con Lluís Soler. Este último estaba convencido que el asesino era Albert Riera (Sergi Mateu). El personaje de Farelo se guiaba por los indicios que señalaban a August (Joan Massotkleiner) pero estaba equivocado.

Este papel temprano no solo le permitió compartir pantalla con grandes nombres de la escena catalana, sino que también le sirvió para demostrar una gran solvencia interpretativa en un registro dramático muy exigente.

No fue el único policía interpretado por Farelo en TV3. Años más tarde, en Ventdelplà, hizo de un agente de los Mossos d'Esquadra obsesionado con Teresa (Emma Vilarasau). La misma actriz que fue su madre en 'Nissaga de Poder'.

| Canva de Pixelshot, academiacinecat

Una saga familiar marcada por el talento artístico

La carrera de Eduard Farelo va mucho más allá de sus actuaciones en la pequeña pantalla, pues es uno de los actores de doblaje más prestigiosos del país. Su voz ha dado vida a estrellas de Hollywood y a personajes tan icónicos como Gollum en El Señor de los Anillos.

Sin embargo, el talento en la familia Farelo no se detiene en él. Su apellido ha cobrado una nueva dimensión mediática gracias al arrollador éxito de su hija, Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal. La joven se ha convertido en un referente indiscutible de la música urbana a nivel internacional, llevando su propuesta artística por todo el mundo. Otra de sus hijas, Mushkaa, también es muy conocida en el ámbito artístico.

Esta dualidad artística en la misma familia crea un fascinante contraste entre la consolidada carrera interpretativa del padre y el fenómeno musical de la hija. Juntos, representan dos generaciones de artistas que, desde disciplinas muy distintas, han logrado conectar con el público y dejar una huella imborrable.