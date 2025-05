Emma Vilarasau lo rompe: 'Ahora que...'

La actriz catalana Emma Vilarasau es mucho más que una intérprete destacada. Su carrera, marcada por papeles inolvidables y actuaciones llenas de sensibilidad y fuerza, ha dejado huella en varias generaciones de espectadores. En una reciente entrevista, Vilarasau no ha hablado solo de sus éxitos, ha compartido una reflexión que ha conmovido y ha puesto sobre la mesa una realidad que no se aborda.

Una carrera ejemplar

En teatro, ha interpretado obras como Tots eren fills meus, La cabra o qui és Sylvia?, Qui té por de Virginia Wolf?, Agost, Les tres germanes o Un matrimoni de Boston. En televisión, sus papeles en series como Nissaga de poder o Ventdelplà la convirtieron en un rostro querido y respetado.

Sin embargo, desde 2005 no ha vuelto a ser llamada por TV3, algo que ella misma ha comentado con ironía: "Me dijeron que descansara... pero 20 años quizás es demasiado descanso". En el cine, su participación ha sido mucho más limitada con películas como Los sin nombre, Para que no me olvides, Los niños salvajes y Casa en flames.

Invisibilidad de las mujeres mayores en la ficción

Durante una entrevista en el programa Revolució 4.0 de Xantal Llavina en Catalunya Ràdio, Vilarasau abordó una problemática. Que afecta a muchas mujeres actrices de su generación: la falta de papeles escritos para mujeres mayores. "Las mujeres a partir de 60 años no tenemos referentes", afirmó con rotundidad.

La actriz explicó que en el cine y la televisión se evita mostrar qué sienten y cómo viven las mujeres de su edad. "¿Una se divorcia bien a los 70? ¿Te separas bien? ¿Haces el amor a los 80 años? Es que no lo sé. No nos han querido enseñar esta edad por alguna razón, porque consideran quizás que no es bonita."

Estas preguntas no son meras curiosidades. Son reflejo de una ausencia que contribuye a la invisibilización de una etapa de la vida que debería ser narrada y representada como cualquier otra. La falta de papeles no solo limita las oportunidades laborales de grandes actrices como Emma, sino que también priva al público de historias enriquecedoras.

Una petición que interpela a toda la sociedad

En un momento de la entrevista que ha sido muy comentado en redes sociales, Vilarasau lanzó una petición que ha emocionado y hecho reflexionar a muchos oyentes habituales.

"Ahora que estoy entrando en esta tercera edad, que me quedan los últimos años de vida, agradecería tener algún referente, saber un poco qué decisiones son buenas y cuáles no. Nos esconden esta edad como si no fuera bonita, como si no fuera interesante. Pero lo es, y mucho, ya te lo aseguro yo."

Con estas palabras, la actriz no solo expresó un deseo personal. También planteó un desafío al mundo cultural, televisivo y cinematográfico. Empezar a narrar la vida de las mujeres mayores con la misma dignidad, complejidad y belleza con que se cuentan otras etapas de la existencia.

Lo más importante: una llamada al cambio

La petición de Emma Vilarasau es una llamada urgente a crear y visibilizar papeles para mujeres mayores. Para que sus historias, emociones y decisiones tengan el espacio que merecen en el cine, la televisión y el teatro. Porque su edad, lejos de ser una limitación, es una fuente de experiencias y relatos imprescindibles.