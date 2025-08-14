Sara Sanz, a punto de dar un paso en ‘Sueños de libertad’ que dará un giro a su trama

El avance del capítulo de Sueños de libertad ha dejado a los espectadores sin palabras. Y es que en él se ha desvelado que Cristina, a la que da vida Sara Sanz, estará cerca de dar un paso que puede cambiar su historia para siempre.

Después de conocer una información trascendental sobre su vida, la joven decidirá que ha llegado el momento de no quedarse de brazos cruzados. Eso sí, pedirá ayuda para llevarlo a cabo.

| Atresmedia

Cristina, interpretada por Sara Sanz, da paso hacia el descubrimiento de su identidad en Sueños de libertad

Cristina ha vivido una vorágine de acontecimientos desde su llegada a la empresa. En concreto, ha conocido a su madre biológica, Irene. Y en el capítulo de ayer descubrió algo más: aquella le informó de que José era su padre. Sí, el portero de la vivienda de sus padres.

Esta tarde, tras conocer esa información, la joven se planteará que no puede quedar impasible ante lo que ya sabe. Por eso, ni corta ni perezosa, le pedirá algo muy especial a la mujer que le dio la vida. Ni más ni menos que le solicitará que le acompañe a hablar con aquel, pues no se atreve a enfrentar ese momento sola.

La decisión de Cristina refleja un cambio de actitud que los espectadores han estado esperando ver en el personaje. A lo largo de Sueños de libertad, hemos sido testigos de las dificultades que Cristina ha tenido para encontrar su lugar. Y ahora, con esta nueva revelación, se enfrenta a una encrucijada que podría darle un giro radical a su vida.

Al pedirle ayuda a Irene, demostrará que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Evidenciará que ha decidido tomar las riendas de su destino.

| Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Sueños de libertad vivirá un episodio trepidante con otras historias en juego

Mientras Cristina tomará una decisión trascendental, el capítulo de hoy de Sueños de libertad también ahondará en otras tramas que están en desarrollo. Por ejemplo, la relación entre Begoña y Gabriel seguirá siendo una de las más intrigantes de la serie.

Después de pasar la noche juntos, ella estará llena de dudas sobre su relación con el abogado. En una conversación clave, le pedirá tiempo para ordenar sus pensamientos. Y el sobrino de Damián le dejará claro que quizás sea él quien deba dar un paso atrás.

Por otro lado, la doctora Borrell también estará lidiando con sus propios dilemas. En el capítulo de hoy, se enfrentará a la incómoda situación de hablar con Luis sobre lo sucedido durante su asistencia al simposio. Él le asegurará que no hay motivos para preocuparse, y que todos están atravesando tiempos complicados.

| Atresmedia

Mientras tanto, Gema se encontrará preocupada por la situación de su hijo Teo en el colegio. Tras los últimos eventos, decidirá que lo mejor será que el niño se quede en casa hasta que todo se calme. Sin embargo, él tiene otros planes y tratará de ocultar que está recibiendo ayuda de Raúl para aprender a defenderse de los abusos escolares.

Por otro lado, Gabriel continuará manipulando a los que lo rodean. Le pedirá a María que se deje asesorar por el agente de bolsa que le ha presentado para multiplicar el patrimonio de Julia. Al mismo tiempo, él también se acercará a la doctora Borrell con la excusa de un dolor de cabeza, lo que reforzará sus intenciones de ganarse su confianza.

Además, Marta dará un consejo a Fina. Le pedirá que no se lo piense y acepte el trabajo de Pelayo.

| Atresmedia

Por si fuera poco, Tasio no dudará en enfrentarse a Andrés por haberlo utilizado en su batalla personal. Es más, le dejará claro que es igual que todos los De La Reina y que ya no está dispuesto a seguir sus órdenes.

Además, el hijo de Damián recibirá de manos de María una información que le dejará destrozado. Conocerá que Begoña y Gabriel han pasado la noche juntos.

El próximo episodio de Sueños de libertad promete ser un punto de inflexión para Cristina, interpretada por Sara Sanz. Su decisión de enfrentarse a su pasado, pidiendo ayuda a Irene, cambiará por completo el rumbo de su trama. Mientras tanto, las tensiones entre los demás personajes seguirán creciendo, lo que mantendrá a los fans expectantes ante cada nueva entrega.