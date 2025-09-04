Primeras palabras de Antonia San Juan (61 años) tras anunciar su cáncer: 'Mi vida...'

Antonia San Juan, de 61 años, ha conmovido profundamente a sus seguidores al compartir un vídeo en el que abre su corazón. La actriz, conocida por su brillante carrera en cine, televisión y teatro, explicó entre lágrimas que le han diagnosticado cáncer. La noticia, revelada ayer en su perfil de Instagram, ha generado una ola de reacciones y mensajes de apoyo.

En el mismo vídeo, Antonia quiso dejar claro su mensaje de fortaleza y agradecimiento: "Mi vida ha sido y es bonita", afirmó con serenidad. Sus palabras, llenas de emoción, resumen su actitud frente a este duro proceso. ¿Qué más ha querido compartir la artista en este momento tan íntimo y decisivo de su trayectoria?

| Europa Press

Antonia San Juan comparte que padece cáncer y explica los detalles de su diagnóstico

La carrera de Antonia San Juan ha estado marcada por personajes icónicos que han dejado huella en la cultura popular española. Su interpretación de Agrado en Todo sobre mi madre (1999), de Pedro Almodóvar, le abrió las puertas del cine internacional. Más tarde, su papel de Estela Reynolds en La que se avecina la consolidó como uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla.

A pesar de su gran proyección pública, la actriz siempre ha sido muy reservada en lo personal. Su divorcio de Luis Miguel Seguí hace ya una década fue uno de los pocos episodios de su vida privada que trascendió a la prensa.

En 2017 también sorprendió al desvelar, a través de sus redes sociales, que había tenido que someterse a una operación de urgencia que puso en riesgo su vida. Ahora, con esta nueva confesión sobre su estado de salud, vuelve a abrir una ventana íntima con sus seguidores, reafirmando la transparencia con la que se comunica en los momentos decisivos.

Antonia San Juan sorprendió anoche al publicar un vídeo casero en Instagram donde revelaba que, tras varias pruebas médicas, le habían diagnosticado cáncer. "Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica", empezó diciendo.

| Europa Press

"Este año he suspendido funciones por eso, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me mandó al otorrino", añadió, mirando directamente a la cámara y acompañada por uno de sus perros.

En su testimonio explicó con naturalidad cada paso del proceso médico. "El otorrino me ha hecho pruebas, me han hecho un TAC. Bueno, me han hecho de todo… Hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el diagnóstico, tengo cáncer", explicó con entereza.

Sin embargo, aún no puede explicar el alcance: "Ahora, cuando analicen la biopsia, me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución o un tratamiento", compartió con franqueza. La declaración impactó a miles de usuarios que siguen su cuenta. En cuestión de horas, la publicación acumuló cientos de comentarios de apoyo y miles de reacciones.

Antonia San Juan mantiene la esperanza respecto al tratamiento contra el cáncer

Pese a la dureza del diagnóstico, Antonia San Juan transmitió un mensaje de fortaleza y confianza. "Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", declaró con firmeza, subrayando su decisión de enfrentarse a la enfermedad.

Además, quiso lanzar un mensaje personal que resume su filosofía vital: "Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma", explicó sobre algunos eventos que ha cancelado.

Antonia San Juan explicó que se verá obligada a apartarse de sus escenarios, lo que implica la suspensión temporal de La ropa vieja de Cuca, su obra más reciente. Este detalle refleja no solo el impacto personal, sino también profesional que supone este paréntesis obligado.

Para terminar, quiso agradecer todos los comentarios de apoyo y mandar un mensaje de positivismo respecto a su recuperación. "Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme", expresó con claridad.

El anuncio de Antonia San Juan ha conmovido a muchos que valoran no solo su talento, sino también su valentía al afrontar la enfermedad. Con frases como “Mi vida ha sido y es bonita”, la actriz reafirma su optimismo y gratitud en un momento crucial. Ahora la clave será acompañarla en este proceso, confiando como ella en la ciencia y en la fuerza del cariño que la rodea.