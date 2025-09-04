José Luis Gil y el equipo de 'La que se avecina' reciben una noticia muy complicada

José Luis Gil y el resto del equipo de La que se avecina acaban de recibir una información complicada que les ha dejado conmocionados. Ni más ni menos que han conocido que uno de los actores de la comedia está atravesando uno de los peores momentos de su vida.

Exactamente, han sido informados de que Antonia San Juan, quien interpretara a Stella Reynolds, sufre cáncer. Ha sido ella la que no ha dudado en revelarlo de forma pública.

| Europa Press

La confesión de Antonia San Juan que impacta a José Luis Gil y sus compañeros de La que se avecina

José Luis Gil y quienes forman parte de La que se avecina se han quedado estupefactos al conocer que Antonia San Juan está enferma. Ha sido ella misma la que lo ha comunicado haciendo uso de sus redes sociales. Y es que no quiere que circulen rumores ni especulaciones.

La actriz canaria ha decidido ser clara y directa con sus seguidores. Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha publicado un mensaje en el que ha detallado lo que está viviendo en estos momentos. Con gran entereza, ha relatado: “Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica”.

“Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia. Me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales y me mandó al otorrino”.

A lo que ha añadido: “El otorrino me ha hecho pruebas, me han hecho un TAC. Bueno, me han hecho de todo, hoy me hicieron una biopsia y ya me han dado el diagnóstico. Tengo cáncer”.

“Ahora, cuando analicen la biopsia, me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución o un tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia, ahora lo que me toca, es seguir el tratamiento que me pongan”.

En sus palabras también ha dejado claro que, aunque atraviesa un momento de enorme dificultad, quiere mantener la calma y la esperanza. Ha manifestado que hará todo lo posible por superar la enfermedad, y ha agradecido a sus seguidores y allegados el apoyo que le brindan en estas horas complicadas. Incluso ha adelantado que tendrá que suspender su obra teatral La ropa vieja de Cuca, que ya estaba en preparación.

La noticia ha dejado conmocionados a todo el mundo, incluidos sus compañeros de La que se avecina. Para el elenco, acostumbrado a compartir no solo escenas, sino también vivencias personales, el golpe ha sido muy duro.

Los complicados reveses que han marcado al reparto de La que se avecina

El equipo de La que se avecina ha vivido en los últimos años situaciones especialmente difíciles. El ictus de José Luis Gil fue uno de los primeros varapalos que encajó, con él apartado de las grabaciones mientras continúa su rehabilitación. Su ausencia marcó un antes y un después en el rodaje, ya que él encarnaba a uno de los personajes más emblemáticos de la comedia.

Posteriormente, llegó el anuncio de Cristina Medina, que comunicó que padecía cáncer. Su valentía al hacerlo público sirvió para concienciar de la dureza de esta enfermedad, que no entiende de edades ni de trayectorias profesionales. En su caso, logró superar el tratamiento, pero el impacto en sus compañeros y seguidores fue enorme.

| Mediaset

A estos episodios se suman las pérdidas irreparables, entre otras, de Mariví Bilbao y Eduardo Gómez, que dieron vida a personajes inolvidables en la serie. Ambos fallecieron, dejando un vacío inmenso en el corazón del público y en el propio equipo.

Ahora, la confesión de Antonia San Juan se suma a esta cadena de malas noticias que han marcado la historia reciente del reparto. La actriz aportó frescura y carisma a la ficción con su excéntrica Stella. Aunque su participación no fue tan prolongada como la de otros actores, dejó una huella imborrable en los seguidores.

José Luis Gil y el equipo de La que se avecina se enfrentan a un nuevo reto emocional al conocer la enfermedad de Antonia San Juan. Un episodio que refuerza la idea de que, más allá de los rodajes y de las risas, detrás hay un grupo humano que ha sabido mantenerse unido frente a la adversidad. La esperanza de todos es que Antonia supere esta etapa y que vuelva a brillar sobre los escenarios y las pantallas, donde tantos buenos momentos ha regalado a sus seguidores.