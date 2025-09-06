Rocío Flores (28 años) destapa lo que jamás había confesado sobre Rocío Carrasco

Rocío Flores reapareció anoche en televisión tras muchísimo tiempo alejada de la pequeña pantalla. Lo hizo concediendo una entrevista en ¡De Viernes!, donde, entre otras cosas, destapó lo que jamás había confesado sobre su madre, Rocío Carrasco.

Nadie quedó impasible ante el testimonio de la joven, que fue durísima con la mujer que le dio la vida. Tanto es así que llegó a pronunciar varias frases que nunca habían salido de su boca y que fueron demoledoras.

Rocío Flores rompe su silencio y habla de su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores y Rocío Carrasco llevan años sin tener ningún tipo de relación. Concretamente, desde que la joven fue condenada por maltratar a aquella. Desde entonces, permanecen alejadas y sin visos de reconciliación a la vista.

Anoche, la hija de Antonio David Flores volvió a un plató de televisión, al de ¡De Viernes!, para hablar como nunca de su vida privada. Fundamentalmente, habló de su madre, de la que llegó a afirmar: “Probablemente, guarde buenos recuerdos de ella, pero mi cerebro los tiene bloqueados. No soy capaz de recordar”.

“No tengo, es muy triste. Pero es la verdad”.

Sus palabras reflejaron la dureza de una relación rota y sin futuro: “Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre. He gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado (...), que a día de hoy no espero nada de ella”.

El público y los colaboradores quedaron impactados ante la crudeza de su relato. La sinceridad de Rocío Flores se convirtió en uno de los momentos más intensos del programa. Después de tanto silencio mediático, sus declaraciones confirmaron que las heridas familiares siguen abiertas.

Las demoledoras e inéditas palabras de Rocío Flores contra Rocío Carrasco

No obstante, si hubo un instante que marcó la entrevista, fue cuando Rocío Flores pronunció unas frases inéditas y demoledoras sobre Rocío Carrasco. La joven, entre sollozos, aseguró: “Ella es la que ha decidido no estar. Me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre”.

Estas palabras, cargadas de dolor, nunca habían sido expresadas antes en público. Representaron el resentimiento y la decepción que la hija de Antonio David siente hacia Carrasco. Y es que la responsabiliza directamente de la falta de relación entre ambas.

La contundencia de su mensaje impactó en la audiencia, que rápidamente reaccionó en redes sociales. Muchos usuarios comentaron lo difícil que debió de ser para ella verbalizar lo que durante años había mantenido en silencio. Otros, en cambio, pusieron el acento en que ella es la gran responsable del conflicto familiar que, lejos de resolverse, sigue generando polémica.

El impacto de sus declaraciones fue tal que incluso en el plató se respiró un ambiente de silencio y respeto. Los colaboradores, acostumbrados a testimonios intensos, quedaron sin palabras ante la crudeza de lo que estaba contando la entrevistada.

La distancia entre ambas parece definitiva. Y es que la falta de recuerdos positivos, la sensación de abandono y la ausencia de expectativas de reconciliación marcaron el relato de la joven. Sus frases dejaron claro que la herida emocional es demasiado profunda como para imaginar un acercamiento a corto plazo.

| Europa Press, Mediaset, esp.xcatalunya.cat

Por su parte, Rocío Carrasco no se ha pronunciado tras estas declaraciones, aunque su silencio es habitual en lo que respecta a su hija. La tensión entre ellas sigue siendo uno de los temas más comentados en el panorama mediático, donde la familia continúa generando titulares casi a diario.

La reaparición de Rocío Flores en televisión ha devuelto al centro del debate el enfrentamiento con su madre. Y, aunque no es la primera vez que ambas ocupan portadas, esta vez el relato de la hija ha supuesto un antes y un después. Al destapar lo que jamás había confesado, la joven ha dejado claro que no guarda esperanza de reconstruir lo que se rompió hace años.