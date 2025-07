Rocío Carrasco, obligada a dar explicaciones: lo de Fidel Albiac es totalmente falso

La vida de Rocío Carrasco vuelve a situarse bajo los focos, pero esta vez no por su historia familiar o una nueva aparición pública. El motivo es otro, más íntimo pero no menos relevante. Se trata de una promesa que hizo junto a Fidel Albiac que no ha sido cumplida.

Se trata de la boda por la iglesia que tenían previsto celebrar este año. Esta situación ha desatado una oleada de preguntas en redes sociales y foros del corazón. ¿Dónde está la boda? ¿Qué ha ocurrido con aquella declaración tan contundente?

Rocío Carrasco y Fidel Albiac sorprendieron con una promesa pública de boda religiosa

Para entender el alcance de esta situación, hay que remontarse a abril de 2024. En ese momento, Rocío Carrasco concedía una exclusiva a la revista Lecturas en la que compartía una noticia que dejó a todos boquiabiertos. Aprovechando la celebración de sus 25 años de amor con Fidel Albiac, anunciaba su intención de casarse de nuevo, esta vez por la Iglesia.

"Nos casamos por la Iglesia este año", afirmaba con una gran sonrisa y un brillo en los ojos que transmitía ilusión. No se trataba de una declaración ambigua ni sujeta a interpretaciones. Era un anuncio en firme, pronunciado con la seguridad de quien sabe lo que quiere.

Rocío no ocultaba que aún no había lugar ni fecha, pero tenía claro quién sería el novio: "Lo único que tengo es con quién. No hay nada más, solo sé con quién. Eso es inamovible, no es negociable".

Aquel momento fue interpretado por muchos como una especie de renacer emocional. Un gesto con el que la hija de Rocío Jurado pretendía cerrar heridas y empezar un capítulo en su vida junto al hombre que ha estado a su lado durante décadas.

La boda por la Iglesia nunca llegó a celebrarse y crecen las especulaciones

Sin embargo, ha pasado más de un año desde aquel anuncio y no ha habido ni boda, ni exclusiva, ni imágenes del esperado 'sí, quiero'. El tiempo ha hecho lo suyo: la expectación se transformó en desconcierto, y el desconcierto en incredulidad. A finales de julio de 2025, la boda no se ha producido.

Las redes sociales han sido el termómetro perfecto para medir el impacto de esta falta de cumplimiento. Comentarios como "¿No iban a casarse por la Iglesia?", o "¿Dónde está la boda de Rocío y Fidel?", se multiplican. Muchos apuntan a que puede deberse al nuevo conflicto legal con Antonio David Flores, algo que ha empeorado más aún la situación con sus hijos.

El silencio de Rocío Carrasco y Fidel Albiac ha alimentado aún más las sospechas. En el universo de la crónica social, donde todo se analiza y cada palabra cuenta, este tipo de ausencias no pasan desapercibidas. Lo que en su día fue un anuncio ilusionante, ahora se percibe por muchos como una falsa promesa.