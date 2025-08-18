Destapan el verdadero motivo por el que Joaquín Torres se ha separado de Raúl Prieto

Han vuelto a encenderse todas las alarmas alrededor del matrimonio formado por Joaquín Torres y Raúl Prieto, después de que se haya confirmado el fin de su relación. Ahora, además, han quedado al descubierto cuáles son los verdaderos motivos que se esconden tras esta dura decisión.
No hay ninguna duda de que el 2024 fue un año especialmente complicado para el arquitecto de los famosos. Y todo, a consecuencia de la serie de contratiempos que aparecieron en su vida.
Por un lado, Joaquín Torres sufrió un complicado accidente de tráfico que le obligó a pasar más de una vez por el quirófano. Además, y por si fuera poco, también tuvo que lidiar con el fallecimiento de su madre, pérdida que intensificó su guerra familiar.
Una mala racha que, como era de esperar, acabó pasando factura a su relación con Raúl Prieto. Tanto es así que, en marzo de aquel año, el arquitecto confirmó en el programa Y ahora Sonsoles que su matrimonio no estaba pasando por su mejor momento.
Además, en declaraciones para Europa Press, Joaquín Torres aseguró que “no hay ruptura en absoluto”. “Hay una gestión del dolor para que podamos soportarlo, para que él pueda soportarlo y yo pueda soportarlo”, añadió a continuación.
Durante los meses posteriores, todo apuntaba a que este mediático matrimonio había logrado superar este bache, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, según acaba de confirmar en exclusiva Jaleos del Corazón, el arquitecto y el director de televisión han puesto fin a su relación.
Además, y después de confirmar que Joaquín Torres estaba pasando un mal momento personal, esta sección de El Español también ha revelado el verdadero motivo de su divorcio: sus “diferencias irreconciliables”.
Sale a la luz toda la verdad sobre la separación sentimental de Joaquín Torres y Raúl Prieto
Parecían inseparables y durante años se convirtieron en uno de los matrimonios más sólidos del panorama social de nuestro país. Sin embargo, su amor se fue apagando poco a poco. Ahora, según ha podido confirmar el citado medio, Joaquín Torres y Raúl Prieto han puesto fin a su relación.
Ha sido el propio arquitecto el que le ha confirmado su ruptura: “Confirmo la noticia. Ya no estoy con Raúl, me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses”.
A juzgar por estas declaraciones de Joaquín Torres, ya no queda nada de ese amor que los unió en el altar el pasado 19 de mayo de 2013 en Sevilla. Tanto es así que, según ha podido saber este diario, “ahora cada uno vive en su casa”.
La noticia sobre el final de este mediático matrimonio llegó a la redacción del citado medio, meses después de que ambos decidieran poner punto final a su historia de amor. Una decisión que, por el momento, parece definitiva.
Según apuntan desde la redacción, las diferencias entre Joaquín Torres y Raúl Prieto parecían irreconciliables, por eso optaron por dar por terminada su relación sentimental. No obstante, todo apunta a que la ruptura se ha producido en buenos términos.
Y es que, ambos coincidieron en que lo más sano para ambos era tomar distancia en un intento por preservar su intimidad. Algo que han conseguido, ya que hasta ahora no se había filtrado ningún dato sobre su separación.
Por otro lado, el citado portal de noticias también ha asegurado que las familias y amigos de Joaquín Torres y Raúl Prieto ya estaban al tanto de su delicada situación personal. Tanto es así que a ninguno de ellos les ha sorprendido su ruptura.
A día de hoy, cada uno ha seguido con su propio camino y se han centrado de lleno en sus respectivos proyectos profesionales. Joaquín, como desde hace décadas, se dedica a la creación y restauración de viviendas, mientras que Raúl sigue vinculado a su gran pasión: la televisión.