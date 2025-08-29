Descubierto el motivo por el que Lydia Lozano no ha podido tener hijos con Charly

Tras el último bombazo que se ha confirmado sobre Lydia Lozano, su vida privada ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Más concretamente, el motivo por el que no ha podido tener hijos con Charly, incógnita que ya ha quedado resuelta.

No hay ninguna duda de que el 23 de junio de 2023 supuso un antes y un después para esta conocida periodista y el resto de sus compañeros de Sálvame. Y es que, a raíz de sus sonadas diferencias con la nueva directiva de Mediaset España, aquel día se emitió por última vez este conocido programa de televisión.

| Mediaset

Durante todo este tiempo, Lydia Lozano ha estado colaborando en otros formatos televisivos al margen de este grupo audiovisual. De hecho, se llegó a decir que tanto ella como el resto de colaboradores se convirtieron en personas non gratas dentro de sus instalaciones.

Pero ahora, tal y como ha podido confirmar El Confidencial, esta situación ha dado un giro radical para la mujer de Charly. Y es que, según parece, la periodista vuelve por sorpresa a Telecinco dos años después, convertida en colaboradora de ¡De Viernes!.

| Mediaset

De esta forma, y al igual que otros de sus compañeros, Lydia Lozano ha logrado esquivar el supuesto 'veto' que Mediaset España impuso sobre ella y otros rostros de Sálvame.

Ahora, y con esta noticia resonando con mucha fuerza, ha vuelto a salir a la palestra uno de los temas más comentados sobre su vida privada: por qué no ha tenido hijos con Charly. Una incógnita que ella misma se encargó de despejar hace unos años.

Lydia Lozano desvela la razón por la que no ha podido tener hijos con Charly

Aunque siempre ha optado por no hablar públicamente de su vida privada, el pasado 14 de septiembre de 2022, Lydia Lozano se abrió como nunca antes en el plató de Sálvame.

| Europa Press

Aquel día, la colaboradora de televisión no tuvo reparos en compartir con la audiencia de Telecinco alguno de los episodios más destacados de su vida. Entre ellos, su paso por la universidad o el fallecimiento de su hermano, Jorge Lozano.

Sin embargo, no hay duda de que las declaraciones que más llamaron la atención fueron las relacionadas con su marido Charly: “Ha sido, es y será el hombre de mi vida. Y lo digo sin hipnosis”.

“Es mi amante y mi marido, pero sobre todo es mi mejor amigo. Y esa confianza no todo el mundo la tiene”, añadió a continuación, justo antes de desvelar la razón por la que nunca han tenido hijos.

Tal y como aseguró Lydia Lozano en aquella entrevista, “no hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más”. “Él hubiera querido, pero yo nunca he sentido eso. Por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar”, desveló la periodista.