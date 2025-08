Daniel Sancho rompe su silencio con la muerte de Edwin Arrieta y confiesa: 'Tengo...'

Han pasado ya varios meses desde que Daniel Sancho decidiera hablar públicamente sobre el caso que conmocionó a España y a Tailandia. Tras un largo periodo de silencio desde su condena por la muerte de Edwin Arrieta, el hijo del conocido actor Rodolfo Sancho ha roto su mutismo para revelar una confesión importante. Su declaración ha generado un nuevo giro en un caso que parece lejos de resolverse.

Daniel Sancho ha confesado que tiene esperanzas de que la justicia finalmente actúe conforme a la verdad y no solo a las apariencias. En una entrevista concedida desde la prisión de máxima seguridad en Surat Thani, donde cumple cadena perpetua, ha expresado su deseo de que el recurso interpuesto contra su condena sea atendido. “Que no solo se me juzgue por las apariencias, como pasó en la primera sentencia”, ha asegurado, señalando que su gran anhelo es que se reconozca su versión.

| YouTube, Puro Disfrute

Recordemos que Sancho fue condenado el pasado 29 de agosto tras ser encontrado culpable del asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta. Sin embargo, la defensa de Sancho insiste en que la muerte de Arrieta fue accidental, resultado de una pelea en la que actuó en defensa propia. Esta línea ha sido la base del recurso, que pide repetir el juicio por la aparición de nuevos testigos y pruebas que podrían cambiar el rumbo del proceso.

Daniel Sancho busca revertir su condena mientras la familia de Arrieta exige firmeza

Por otro lado, la familia de la víctima, representada por Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, mantiene una postura firme: consideran que no existen evidencias que respalden la inocencia de Sancho. Además, han señalado que continúan atravesando un periodo de gran sufrimiento y que la sentencia les brinda al menos un alivio tras años de incertidumbre. Su apoyo a la condena se mantiene sólido, reforzando la presión para que la justicia no se reabra sin bases sólidas.

| Europa Press

El impacto del recurso podría ser significativo si finalmente prospera. La anulación de la condena y un nuevo juicio podrían cambiar el panorama legal y rebajar el delito de asesinato premeditado a homicidio imprudente. Esta modificación alteraría sustancialmente la pena, reduciendo la cadena perpetua a una condena mucho menor, de aproximadamente cuatro años.

Rutina carcelaria y una nueva narrativa: así vive Daniel Sancho en prisión

Mientras tanto, Sancho se adapta a la rutina carcelaria en una prisión considerada una de las más grandes de Tailandia, con miles de reclusos. Según fuentes oficiales y declaraciones de su abogado, el joven pasa el tiempo entre ejercicios físicos, lectura y videollamadas frecuentes con sus familiares. Se destaca que goza de una celda individual, lo que facilita su estabilidad emocional y el tiempo necesario para trabajar en sus memorias.

Estas memorias, según ha adelantado su abogado Marcos García-Montes, incluirán no solo su versión de los hechos, sino también detalles de su vida y de su relación con Edwin Arrieta. Para Sancho, esta iniciativa es una forma de mantener la esperanza y reforzar una narrativa que influya en su caso y en la opinión pública. “Le dejan hacer y decir lo que quiera, sin censura”, ha afirmado García-Montes en la entrevista concedida a Vanitatis.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat, Getty Images de doomu

Por último, en un mensaje dirigido a los medios, el abogado ha querido transmitir la confianza de Daniel Sancho en el sistema judicial tailandés. “Confiamos en la justicia tailandesa y en los tribunales, que son los que velan para que se respeten los derechos humanos y las libertades individuales”, ha concluido. Mientras el recurso avanza en los tribunales, el futuro de Daniel sigue siendo una incógnita, a la espera de que la balanza de la justicia se incline definitivamente hacia un lado.