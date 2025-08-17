Revelan el motivo del cambio en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año. El anuncio sobre su enlace generó ilusión, pero una noticia ha cambiado por completo los planes y ha dejado a muchos preguntándose qué hay detrás de esta decisión.

El compromiso con Alex Gruszynski, su novio de toda la vida, parecía encaminado a una celebración en tierras andaluzas. Sin embargo, el giro en la elección del lugar ha sorprendido tanto a seguidores como a medios. ¿Qué ha ocurrido realmente para que Stella y Alex den este paso tan llamativo?

| Europa Press

Stella del Carmen decide casarse en Abadía Retuerta en busca de una mayor intimidad

Hace justo un año, Stella del Carmen compartía con sus seguidores de Instagram su felicidad al anunciar la boda. "¡Puedo estar con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre!", escribió junto a un romántico carrusel de imágenes donde mostraba su anillo de compromiso.

La noticia llenó de emoción a Antonio Banderas, quien no dudó en expresar públicamente su alegría: "Mi hija Stella del Carmen se casa. No podemos estar más felices y emocionados", confesó en una entrevista concedida a ¡Hola!.

Desde entonces, se especuló que la ceremonia se celebrara en Andalucía, como homenaje a las raíces malagueñas de Stella y a la estrecha relación de Antonio Banderas con su tierra. Sin embargo, la decisión final ha tomado un rumbo diferente, y el porqué de este cambio ha salido ahora a la luz.

| Instagram, @stellabanderasgriffith

El misterio ya tiene respuesta: la elección de Stella del Carmen y Alex Gruszynski de celebrar su enlace en Abadía Retuerta responde al deseo de organizar una boda íntima y discreta. La pareja quiere evitar filtraciones y vivir un día muy personal, rodeados solo de sus seres queridos.

El enlace no solo será un evento de alto perfil mediático en España, sino también una noticia seguida muy de cerca en Estados Unidos. Melanie Griffith y Dakota Johnson, madre y hermana de la novia, respectivamente, estarán entre los invitados más esperados, garantizando que el evento tenga eco internacional.

La decisión ha sorprendido, ya que en un principio se esperaba que la boda se celebrara en Málaga como guiño a la familia paterna. Sin embargo, el entorno vallisoletano ofrece la tranquilidad y el lujo que los novios buscaban. Una manera de equilibrar tradición, elegancia y modernidad en el día más importante de sus vidas.

Un escenario único para un enlace exclusivo

El lugar escogido no podría ser más especial. Abadía Retuerta LeDomaine es un hotel de cinco estrellas construido sobre una abadía románica del siglo XII en plena Ribera del Duero. Su carácter exclusivo, con apenas 30 habitaciones, lo convierte en el escenario perfecto para garantizar privacidad y ofrecer una experiencia inolvidable a los invitados.

El complejo ofrece a los invitados no solo un entorno natural de viñedos y paisajes imponentes, sino también servicios de lujo que marcan la diferencia. Desde su spa en las antiguas caballerizas hasta su restaurante con estrella Michelin, cada rincón respira historia y sofisticación.

La suite nupcial, con más de 100 m² y un servicio completo de mayordomo, está valorada en más de 1.500 euros por noche. Sin duda, será el refugio de los recién casados tras la gran celebración. Además, las actividades complementarias, como catas de vino, yoga o meditación, convierten la estancia en una experiencia inolvidable.

Queda claro que la decisión de Stella del Carmen de trasladar su boda a Valladolid refleja su deseo de vivir un enlace íntimo y protegido. Antonio Banderas ha celebrado que su hija mantenga su unión con España a pesar de haber crecido en Estados Unidos. Ahora solo queda esperar a octubre para descubrir cómo será este día tan especial, llamado a marcar un antes y un después en la vida de la familia.