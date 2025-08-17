Felipe VI (rey de España) rompe con todo y anuncia un inesperado cambio de planes

El verano parecía transcurrir con calma para la Familia Real, pero la realidad ha dado un vuelco inesperado. Felipe VI ha tomado una determinación que ha sorprendido tanto en círculos institucionales como en la opinión pública, demostrando que el monarca siempre pone el deber por encima de lo personal.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre quienes esperaban un respiro para la familia en Grecia. Todo apunta a que una serie de acontecimientos han llevado al rey a cambiarlo todo. ¿Qué ha ocurrido realmente para que sus vacaciones se hayan visto interrumpidas de manera tan repentina?

| Europapress

Felipe VI cancela sus vacaciones y regresa a España ante la crisis de los incendios

Los últimos días han estado marcados por dos circunstancias que han alterado por completo la agenda de Casa Real. Por un lado, los devastadores incendios forestales que asolan gran parte del territorio español, con un nivel de gravedad que no se veía en años. Por otro, el accidente de moto que ha dejado en estado crítico a Jaime Anglada, amigo íntimo del monarca.

Felipe VI aterrizaba en Tesalónica junto a la reina Letizia y sus hijas, Sofía y Leonor, iniciando un periodo de descanso previsto para varias semanas. Sin embargo, lo que debía ser un verano tranquilo se convirtió en un cúmulo de preocupaciones y llamadas que le han hecho regresar a España.

Ahora, Felipe VI ha decidido cancelar sus vacaciones familiares y adelantar su regreso a España, rompiendo por completo con sus planes de verano. El monarca ha considerado imprescindible estar presente en el país en por los múltiples incendios que se extienden por distintas comunidades autónomas.

| Instagram, @casareal.es

El rey emprenderá un viaje este domingo desde Tesalónica a bordo de un avión militar enviado desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Con este gesto, Felipe VI subraya su compromiso con los ciudadanos afectados y con los profesionales que arriesgan su vida luchando contra el fuego. Aunque su agenda oficial no se retomará plenamente hasta septiembre, la emergencia ha impuesto un cambio inmediato de prioridades.

Desde el inicio de la crisis, el Jefe del Estado había seguido con atención la situación a través de conversaciones telefónicas con los presidentes autonómicos. En apenas cinco días mantuvo contactos con los líderes de hasta nueve comunidades, entre ellas Andalucía, Galicia, Castilla y León, Asturias y Comunidad Valenciana. Ese seguimiento constante le permitió calibrar la magnitud de la tragedia y decidir que no podía mantenerse al margen.

Felipe VI se reunirá con la UME en Torrejón para mostrar apoyo a los militares

La primera escala de Felipe VI tras su aterrizaje en Madrid será el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ubicado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí recibirá un informe detallado de las operaciones desplegadas en todo el territorio.

La UME ha tenido que reforzar su presencia en varias regiones, especialmente en aquellas donde las llamas han obligado a evacuar a miles de personas. El rey quiere escuchar personalmente a los mandos militares y transmitir su apoyo directo a quienes trabajan sin descanso en una de las peores emergencias medioambientales de los últimos años.

| Instagram, @casareal.es

Con esta visita, Felipe VI refuerza su imagen de compromiso institucional. No solo se trata de un acto protocolario, sino de un mensaje claro hacia los ciudadanos que atraviesan momentos de angustia.

El rey Felipe visitará a Jaime Anglada tras su grave accidente

La otra gran preocupación de Felipe VI en estos días tiene un marcado carácter personal. Jaime Anglada, uno de sus amigos más cercanos, se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca.

El artista mallorquín sufrió un accidente de tráfico el pasado 7 de agosto, cuando fue atropellado mientras circulaba en moto por la capital balear. Las consecuencias han sido devastadoras: un politraumatismo craneoencefálico, fracturas internas y varias operaciones quirúrgicas. Además, una intervención en la pelvis y la cadera en la que se le colocaron placas y la cabeza del fémur.

| Europa Press

Según confirmó el programa Fiesta de Telecinco, Felipe VI acudirá al hospital para visitarle. Ambos mantienen una amistad de más de dos décadas y han compartido numerosos veranos en Mallorca, donde Anglada es un referente cultural. Su estado de salud ha sido un golpe para el rey, que no ha dudado en reorganizar su agenda para acompañarle en este difícil trance.

Felipe VI ha demostrado una vez más que la Corona está al lado de los ciudadanos, incluso en los momentos más duros. Su decisión de cancelar las vacaciones refleja tanto un compromiso institucional como una implicación personal. Ahora, con España golpeada por los incendios y con un íntimo amigo en estado crítico, el monarca encara un verano marcado por la responsabilidad y por la incertidumbre.