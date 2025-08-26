La reina Sofía (86 años) da un paso muy importante por el bien de Irene de Grecia

La reina Sofía, de 86 años, se enfrenta a un verano muy distinto al de años anteriores. Pese a las expectativas de verla instalada en Mallorca durante semanas, ha tomado una determinación cargada de significado por Irene de Grecia. La emérita ha dejado a un lado costumbres muy arraigadas para priorizar algo que va más allá de sus obligaciones institucionales.

El gesto ha llamado la atención de quienes siguen de cerca la vida de la Familia Real. La reina emérita, conocida por su disciplina y constancia, ha sorprendido con una decisión que rompe tradiciones estivales. ¿Qué la ha llevado a alterar de manera tan notable sus planes y a situar a su hermana en el centro de todas sus prioridades?

| Europa Press

La reina Sofía toma una decisión inédita por el bien de Irene de Grecia

Cada verano, la reina Sofía solía instalarse en el Palacio de Marivent durante largas semanas. Allí compartía encuentros familiares, actos públicos y momentos de descanso. Este año, sin embargo, su llegada se retrasó más de lo habitual, lo que generó dudas sobre sus planes.

El 3 de agosto de 2025 aterrizó en la isla con motivo de la tradicional recepción a las autoridades baleares. Su aparición fue celebrada tanto por la sociedad local como por la prensa, que destacó su cercanía y el entusiasmo que mostró en el evento. Incluso lució con orgullo la Medalla de Oro de Baleares, recibida en 2024, un gesto que emocionó a muchos.

Sin embargo, algo llamó la atención: su estancia se limitó a apenas 48 horas. Nunca antes había pasado tan poco tiempo en Marivent. Regresó rápidamente a Madrid, generando especulaciones sobre las verdaderas razones de esta inusual decisión.

| Europa Press

La clave de esta determinación está en el estado de salud de Irene de Grecia, la hermana menor de la reina Sofía. Según diversas publicaciones, la princesa atraviesa un delicado deterioro cognitivo que se ha acentuado con el paso de los años. La emérita, consciente de la fragilidad de su hermana, ha decidido permanecer junto a ella y posponer su verano en Mallorca.

Se pensaba que, tras su breve visita a la isla, volvería a instalarse en Marivent. Pero la realidad es diferente: Sofía ha preferido quedarse en Madrid para cuidar de Irene. Aunque sus hijas, las infantas Elena y Cristina, le aseguraron que estarían pendientes de su tía, la emérita ha optado por acompañarla personalmente.

Esta decisión, inédita en su rutina estival, refleja no solo su papel como hermana, sino también su sentido de la responsabilidad familiar. Para la reina Sofía, Irene no es solo una compañera de vida, sino un apoyo vital con quien ha compartido décadas de unión.

El delicado estado de Irene de Grecia preocupa a su entorno

La salud de Irene de Grecia lleva tiempo siendo motivo de inquietud. En un primer momento, se atribuyó la ausencia prolongada de Sofía en Mallorca a unas pruebas médicas rutinarias. Sin embargo, la realidad es más grave, ya que la princesa presenta un deterioro progresivo que limita cada vez más su autonomía.

| Europa Press

Para Sofía, la situación es dolorosa, ya que ha vivido siempre al lado de Irene, con quien comparte residencia en Madrid desde hace años. Ambas han mantenido una relación inseparable, marcada por la complicidad y el afecto. Por eso, ahora que Irene atraviesa un momento tan delicado, la reina emérita no ha querido dejarla sola ni un instante.

No cabe duda de que la reina Sofía ha dado un paso muy importante por Irene de Grecia, dejando de lado sus costumbres estivales. Su decisión refleja la prioridad absoluta que concede al bienestar familiar frente a cualquier protocolo. Un gesto de amor fraternal que invita a preguntarse cómo evolucionará este verano marcado por la salud y la unión.