La reina Letizia, muy preocupada por lo ocurrido con la infanta Sofía en Lisboa

La reina Letizia atraviesa días de inquietud tras el inicio universitario de la infanta Sofía en Lisboa. Aunque el ambiente parecía de celebración, lo ocurrido en torno a sus primeras imágenes ha despertado cierta preocupación en la Zarzuela. El contraste entre la expectación mediática y la reacción de Casa Real ha puesto el foco en la gestión comunicativa de este importante momento.

Este lunes, la hija pequeña de los reyes comenzó oficialmente sus estudios en Forward College. Un acontecimiento que debía marcar el inicio de una etapa ilusionante ha derivado en un debate público inesperado. ¿Qué hay detrás de este silencio que tantos comentarios está provocando?

| Casa Real

Crece la inquietud por el silencio de Casa Real en el inicio de la infanta Sofía

El inicio de Sofía en Forward College marca un nuevo capítulo en la historia académica de la Familia Real. En 2021, la princesa Leonor se marchó a Gales para estudiar Bachillerato, y entonces Zarzuela difundió imágenes que mostraban tanto la despedida familiar como la llegada a su nuevo colegio. Aquel gesto fue interpretado como un signo de transparencia y cercanía.

En esta ocasión, sin embargo, el escenario ha sido distinto. La infanta Sofía, de 18 años, ha comenzado el primero de los tres cursos de su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que la llevará por Lisboa, París y Berlín. La decisión de no difundir fotografías desde Casa Real ha generado desconcierto, sobre todo entre quienes recuerdan los precedentes con Leonor.

Según fuentes cercanas a la institución, la reina Letizia estaría muy preocupada por lo ocurrido con la infanta Sofía en Forward College. El motivo es claro: mientras que el centro universitario difundía fotos y vídeos de los estudiantes, Zarzuela optó por el silencio absoluto, una estrategia que ha generado críticas en redes sociales.

En estas fotos se veía a Sofía sonriente, integrada en las dinámicas de bienvenida. Además, iba vestida de forma sencilla, con un estilo acorde al ambiente universitario. Estas imágenes confirmaron lo que siempre han buscado los reyes para sus hijas: que vivan sus etapas educativas con normalidad, como una más.

Sin embargo, el hecho de que no existiera un gesto oficial desde Casa Real abrió un debate. Algunos interpretaron la decisión como un acierto, un blindaje consciente para proteger la intimidad de Sofía. Otros, en cambio, lo vieron como un error que proyecta opacidad.

Además, las comparaciones con Leonor han sido inevitables, ya que en 2021, la despedida de la princesa rumbo a Gales fue documentada con imágenes oficiales. Ahora, la ausencia de esas fotografías ha sido interpretada por muchos como un error del equipo de comunicación de Casa Real.

Un silencio institucional que preocupa a la reina Letizia

En Portugal, la llegada de Sofía no ha pasado desapercibida. Cadenas de televisión y prensa escrita le han dedicado titulares, destacando su nueva residencia y la importancia de sus estudios internacionales. El eco ha sido tan fuerte que, inevitablemente, ha repercutido en España, donde el debate se ha mezclado con la crítica al nuevo equipo de comunicación de Zarzuela.

Para la reina Letizia, el asunto no es menor. La gestión de la imagen de sus hijas influye directamente en la percepción pública de la institución. Sabe que es primordial documentar sus experiencias en el extranjero y en su etapa formativa, por lo que la ausencia de imágenes podría inquietarla.

| Europapress

No obstante, también cabe la posibilidad de que la ausencia de imágenes pueda ser un gesto de protección por parte de la propia reina Letizia. Queda por ver si en las próximas semanas habrá un cambio de rumbo. De momento, lo cierto es que el inicio académico de la infanta Sofía ha dejado una sombra de preocupación en la Zarzuela.