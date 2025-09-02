La princesa Leonor recibe una noticia desde San Javier que confirma sus sospechas

La princesa Leonor ha recibido una noticia que confirma lo que ya intuía y que marcará una etapa decisiva en su formación militar. Desde San Javier, un municipio con gran tradición en la Casa Real, le han comunicado un reconocimiento que ratifica su vínculo con esta localidad. Este anuncio ha llegado justo en un momento crucial, cuando la heredera al trono comienza un capítulo importante en su vida.

La joven ya se encuentra en San Javier, iniciando su último tramo de formación militar en la Academia General del Aire (AGA). Su estancia allí, que se prolongará hasta el 14 de julio de 2026, le permitirá consolidar su preparación como futura jefa del Estado. La princesa se ha integrado plenamente en el entorno de la AGA, cumpliendo con la rigurosa disciplina que exige la institución.

El alcalde José Miguel Luengo ha confirmado a El Español que San Javier nombrará a Leonor Hija Adoptiva y le dará la Medalla de Oro, como a Felipe VI en 1988. Aquel acto, celebrado tras la formación militar del entonces príncipe, se convirtió en un símbolo de afecto y cercanía entre la Corona y el municipio. Ahora, casi cuatro décadas después, la princesa repetirá este gesto histórico, consolidando su vínculo con San Javier.

La princesa Leonor dejará huella en San Javier mientras se prepara para asumir su papel como futura jefa del Estado

La ceremonia se celebrará en el Ayuntamiento y la plaza de España se espera que esté abarrotada de vecinos y visitantes para recibir a la heredera al trono. Leonor también plasmará su firma en el Libro de Oro de la Villa, estrenado por su padre. Según el regidor, el reconocimiento muestra el orgullo de acoger a la futura reina y su valor para la proyección de San Javier.

Durante su estancia, la AGA se convertirá en el centro de atención de San Javier, con actividades y eventos que realzarán la presencia de Leonor. Desde la Patrulla Águila hasta los entrenamientos en el Pilatus PC-21, Leonor deberá completar un exigente periplo de formación aérea que culminará con su despacho de manos de su padre. Este curso no solo reforzará sus capacidades militares, sino también su preparación como futura jefa del Estado, siguiendo los pasos de su padre, Felipe VI, y de su abuelo, Juan Carlos.

San Javier se prepara para una estancia histórica de la princesa Leonor

El Ayuntamiento ha anunciado que coordinará todas las acciones necesarias para que la estancia de la princesa transcurra con normalidad y seguridad. Además, se potenciarán eventos culturales, deportivos y turísticos que beneficiarán al municipio, proyectando su imagen más allá de las fronteras regionales. La visita de la princesa Leonor permitirá promocionar tanto la gastronomía local como actividades de ocio vinculadas al Mar Menor y La Manga, generando un impacto mediático importante.

Para los vecinos de San Javier, la llegada de la princesa supone un motivo de orgullo y expectación, similar al que se vivió hace casi cuarenta años con Felipe VI. La combinación de tradición, reconocimiento institucional y vida en la AGA proyecta una experiencia única para la heredera. Con cada paso que dé Leonor en la localidad, San Javier se reafirma como un punto clave en la formación y trayectoria de la futura reina de España.