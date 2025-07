Ramón García, sin palabras: TVE hace públicas las audiencias de ayer de 'Grand Prix'

Ramón García vuelve a situarse en el centro de todas las miradas tras conocerse los datos de audiencia de la última emisión del Grand Prix. TVE ha revelado los resultados del lunes por la noche, y aunque el veterano formato sigue dominando su franja horaria, la tendencia general ha activado ciertas alertas en la corporación.

Los números han hablado con claridad, y aunque el liderazgo no está en duda, algunos detalles en las cifras están despertando un debate interno. El Grand Prix ha logrado imponerse a todos sus rivales, pero ha perdido medio punto respecto a la semana anterior. ¿Qué implicaciones tienen estos datos para Ramón García y el emblemático formato que ha acompañado a generaciones?

| RTVE

TVE hace públicas las audiencias de ayer de Grand Prix y deja sin palabras a Ramón García

El regreso del Grand Prix a la parrilla de La 1 ha sido uno de los grandes aciertos de TVE en la temporada estival. Desde su reestreno con Ramón García al frente, el programa ha conseguido reenganchar tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones. Sin embargo, este éxito no ha estado exento de desafíos.

Con una media del 11,5% de cuota de pantalla y 910.000 espectadores en su última emisión, el programa sigue siendo el líder del prime time de los lunes. Pero este dato, aunque positivo, representa una caída de medio punto respecto a la semana anterior. Un descenso leve, pero que podría interpretarse como una señal de desgaste.

| RTVE

La franja fue dominada con holgura por TVE gracias al Grand Prix, que superó con claridad a sus competidores directos. Antena 3, con Renacer, se quedó en un 9,5% de share, mientras que Telecinco no logró despegar con Desaparecidos, que apenas alcanzó un 5,9%.

Las otras cadenas ceden terreno ante el tirón de Ramón García

Mientras el Grand Prix sigue reinando, las demás cadenas tratan de aferrarse a sus propias bazas. Antena 3 mantuvo su habitual tándem nocturno con El Hormiguero y Renacer. El primero logró un 9,8% con 961.000 espectadores, y el segundo descendió seis décimas, quedándose por debajo del doble dígito.

En Telecinco, los datos no acompañan. Aunque First Dates registró un aceptable 9,1%, Desaparecidos no logró levantar cabeza. Con solo 385.000 espectadores, la serie de Mediaset quedó lejos de ser una amenaza para TVE.

Por su parte, la Sexta apostó por El Intermedio y El Taquillazo, con resultados modestos. La familia perfecta, su película de la noche, alcanzó un 8,4%, muy lejos de la propuesta de Ramón García. En Cuatro, Viajeros Cuatro y Río Salvaje lograron cifras aceptables, pero insuficientes para competir con los líderes.

Más allá del prime time, La 1 sigue mostrando buenos resultados en otras franjas. En la sobremesa, La Promesa firmó un sólido 12,1% con 830.000 espectadores, mientras que Valle Salvaje alcanzó un 9,7%. Aunque aun lejos de los intocables como Pasapalabra de Antena 3, que volvió a arrasar con un 19,3%, TVE consigue mantenerse en la pelea.

| RTVE

En las mañanas, también se registraron datos destacables. La hora de La 1 llegó al 19,9% y el programa especial con Óscar Puente alcanzó un 20,8%. La comparecencia de Pedro Sánchez también fue seguida por un buen número de espectadores tanto en La 1 como en la Sexta.

El Grand Prix de Ramón García mantiene su reinado en la noche televisiva, pero las últimas cifras de TVE invitan a una lectura cuidadosa. Aunque el liderazgo sigue firme, la ligera bajada plantea preguntas sobre su evolución a medio plazo. ¿Logrará el mítico formato mantener el entusiasmo del público o estamos ante un desgaste progresivo?