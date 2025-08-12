Ada Parellada recuerda a su suegro con un plato tradicional de la cocina catalana

En la agenda inagotable de una celebridad gastronómica hay gestos que trascienden la pantalla. A veces no son grandes anuncios ni campañas, sino la vuelta a una receta que huele a domingo lento y a sobremesa larga. En los últimos días, Ada Parellada ha dado ese paso con una publicación que ha calado entre sus seguidores.

La cocinera, referente de la cocina catalana y voz constante contra el desperdicio, mantiene una relación estrecha con su comunidad digital. Esta vez no fue una técnica nueva ni un reto viral. Fue un homenaje íntimo que empezó con una olla al fuego y una dedicatoria sencilla.

El vídeo que rescata una mesa familiar

Ada Parellada compartió en Instagram la elaboración del “Fricandó de l’avi Joan”. En el vídeo se la ve preparando la ternera finísima, enharinada y marcada, que más tarde se guisa con cebolla, tomate y una picada tradicional. La publicación incluye el listado de ingredientes y el detalle que da sentido al plato: el recuerdo del “avi Joan”, el abuelo de sus hijos y, por tanto, su suegro. No ofrece más biografía de él, pero la dedicatoria sitúa el guiso en el territorio íntimo de las recetas heredadas.

La elección no es casual, el fricandó es uno de los símbolos de la cocina catalana. Con ternera estofada, setas y una picada de frutos secos que espesa y perfuma la salsa. Es un plato de paciencia, pensado para reposar y ganar carácter al día siguiente. Esa lectura clásica, vinculada a las casas y a la memoria, encaja con el tono del vídeo.

De Semproniana a las redes la chef mezcla oficio y legado

Para quien necesite contexto, Parellada dirige Semproniana, restaurante barcelonés abierto en 1993 junto a su pareja y socio, Santi Alegre. Su biografía recorre la Fonda Europa de su familia en Granollers y un camino público en libros, talleres y medios. La publicación del fricandó no es un capricho aislado, sino otra forma de divulgar patrimonio culinario desde su perfil más personal.

En TikTok, la cocinera también ha difundido la receta con el mismo espíritu pedagógico: cocción lenta, setas hidratadas a mitad del guiso y la imprescindible picada de almendras y avellanas. La repetición del formato en ambas plataformas confirma que no hablamos de un gesto improvisado, sino de una pieza pensada para enseñar y, al mismo tiempo, recordar.

Senderuelas, vino y una picada que firma la casa

El detalle técnico refuerza el relato emocional. En el vídeo, Parellada anota senderuelas secas, un generoso chorro de vino negro y aromáticas como romero y tomillo. La picada —almendras, avellanas, pan tostado y ajo— pone sello catalán y convierte la salsa en una crema untuosa que pide pan. Se trata de un canon culinario que la chef ha defendido con insistencia en su trayectoria, y que aquí aparece asociado a un “avi” concreto, con nombre y memoria.

La publicación ha generado respuestas cariñosas de su comunidad, que suele celebrar estos regresos a la cocina de casa. Parellada abre un álbum familiar a través de un guiso y, al hacerlo, refuerza su papel de embajadora de la cocina catalana.