Una crítica sutil a un arroz desata la guerra en 'Joc de Cartes Estiu'

En televisión, basta un comentario milimétrico para encender una mesa. ‘Joc de Cartes Estiu’ volvió a demostrarlo anoche, cuando un discreto apunte sobre un arroz rompió la paz aparente.

Lo que empezó como una observación técnica derivó en reproches cruzados. Y terminó decidiendo una noche marcada por el orgullo de cocina. El resto fue pura televisión gastronómica, con cuchillos dialécticos y nervios a flor de piel.

Así estalló la noche del Barcelonès

La segunda entrega buscaba el mejor arroz del Barcelonès, con tres paradas muy distintas. El jurado itinerante pasó por Maysi en Barcelona, Espai Versàtil en Badalona y Barraca en la Barceloneta. Tras una decepción inicial en Maysi, un miembro de Espai Versàtil explotó en Barraca con una frase que heló la sala. “¿No os cansáis de ir así por la vida?”, lanzó ante las cámaras, visiblemente harto.

Maysi defendió la inspiración balear con platos marineros y un arroz de bogavante. Espai Versàtil presumió de carta extensa, con hasta doce arroces y combinaciones atrevidas en Badalona. Barraca jugó a clásico playero, con negro, marinera y un meloso que sedujo a Marc. El punto de cocción y el socarrat abrieron la brecha, entre miradas y silencios significativos.

| TV3, XCatalunya, Icon54

La frase que marcó el capítulo

Habló de una actitud “sufridora y destructiva” durante toda la jornada y finalmente el veredicto se inclinó hacia Barraca, impulsado por una gran puntuación del propio Marc Ribas. La cadena había advertido de un capítulo “intensísimo” y con alianzas, algo que se cumplió con creces. En X, la cuenta oficial de 3Cat calentó motores con avances, horarios y una promesa de tensión.

En el veredicto, el concursante reiteró la crítica a Maysi por su estrategia de desgaste. Ribas, fiel a su rol, sostuvo el pulso con ironía y puntuaciones decisivas en la suma final. Desde la previa, El Món había adelantado un capítulo tenso, con alianzas y marro del bueno. Ni faltaron alusiones al fair play culinario, exigido por un jurado que no perdona.

‘Joc de Cartes Estiu’ sigue funcionando en agosto

El regreso estival se estrenó el 6 de agosto con números que avalan el fenómeno en Catalunya. La primera entrega firmó un 20,7 % de cuota y 275.000 espectadores, líder indiscutible del entretenimiento. La ruta veraniega pasará por Vallès, Maresme, Costa Brava y Barcelona, según avanzó la cadena. La temporada incorpora cinco episodios temáticos y un especial con los mejores momentos del verano.

| TV3, Joc de Cartes

En plataforma, el capítulo figura como T9xC2, disponible para revisión de jugadas y citas cruzadas. De todas formas, más allá del chispazo verbal, el episodio deja claro que el arroz exige precisión y fair play a partes iguales. Barraca se llevó la noche; Maysi y Espai Versàtil aprendieron que cada matiz pesa en televisión.