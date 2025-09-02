Amador Mohedano, ex de Rosa Benito, sorprende al destapar su verdadero estado de salud

Amador Mohedano ha hecho frente a un complicado episodio de salud. Fue el pasado 22 de julio de 2025 cuando se conoció su ingreso en el hospital de Jerez de la Frontera y desde entonces, su estado ha despertado una gran preocupación. Ahora, el ex de Rosa Benito ha vuelto a sorprender al desvelar cuál es su verdadero estado de salud, confirmando que aún no se encuentra del todo bien.

Su reaparición pública, justo después de recibir el alta, generó muchas dudas y la pregunta más repetida era cómo se encuentra realmente. El hermano de Rocío Jurado fue el encargado de dar respuestas y él mismo actualizó su situación.

Este 2 de septiembre, el proceso de recuperación ha seguido avanzando. Lo ha hecho poco a poco, día a día. Así lo ha explicado en el programa TardeAR.

Amador Mohedano desvela cómo se encuentra realmente

Lo ha contado con su propia voz. “Recuperándome, todavía estoy flojo”, ha asegurado. Ha respondido con sinceridad a la redacción del programa, unas palabras que han sorprendido debido a que se esperaba que Amador Mohedano ya estuviese mejor.

También ha añadido algo más: “Estoy mucho mejor, en septiembre es la última prueba y recuperándome. Claro, no me queda más remedio que dejarme cuidar”. Con esa frase ha dejado claro que está en manos de los médicos y de su entorno.

Leticia Requejo ha tenido acceso a más detalles y ha hablado con Amador fuera de cámaras. “A día de hoy me asegura que va poco a poco, día a día. Su único objetivo es hacer esa prueba pendiente y ver qué resultados le dan”, ha comentado.

Amador Mohedano, ex de Rosa Benito, está siendo atendido por su entorno cercano

Amador ha querido agradecer el interés recibido pero ha pedido tranquilidad debido a que necesita calma para seguir con su recuperación. Según Requejo, “el apoyo de su familia y su círculo cercano está siendo clave para hacer más llevadero el día a día”. Sobre su diagnóstico, ha sido clara: “Sabemos qué es, pero le corresponde a él contarlo”.

Otra voz cercana ha sido la de Marta López, ella es amiga personal de Amador y ha hablado con él casi a diario. “Tiene muchas ganas y se ha encontrado muchísimo mejor”, ha explicado. También ha revelado algo curioso: “Dice que somos muy pesados, que parece que le queremos matar, me cantaba y todo”.

Amador ha dejado claro que está rodeado de cariño. Su hija, Chayo Mohedano, ha estado a su lado en todo momento. Él lo ha confirmado en TardeAR: todavía se encuentra flojo, pero ha seguido adelante, paso a paso.