Bertín Osborne frena 'El Hormiguero' para destapar la dura situación que está viviendo

Bertín Osborne ha acudido esta noche a El Hormiguero, lo ha hecho para hablar de su vida privada y para hablar sobre la situación que está viviendo con su familia. El programa, presentado por Pablo Motos, ha sido el escenario de una conversación sincera y directa. El cantante ha frenado el ritmo habitual del espacio para destapar la difícil situación que atraviesa: los medios están todo el tiempo detrás de él.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por su reciente aparición en la portada de ¡HOLA!. En ella, ha posado por primera vez con su hijo pequeño. “Tengo un niño, es un encanto, es una monada”, ha dicho Bertín con emoción.

Ha reconocido que antes no mostraba a su hijo y eso generaba críticas. “Antes no lo sacaba y la gente se enfadaba, ahora que lo saco también está mal”, ha confesado con resignación.

Bertín Osborne habla en El Hormiguero sobre la presión mediática que siente

El cantante ha mostrado su hartazgo por la presión mediática. Ha hablado abiertamente sobre cómo esta exposición constante le está afectando. “Se me nota cuando me enfado y a veces se me va la cabeza”, ha afirmado, dejando ver su lado más humano.

Bertín Osborne ha asegurado que su relación con Gabriela Guillén, madre de su hijo menor, es “buena”. Sin embargo, ha admitido que los medios han complicado todo y ha dicho que no está viviendo un buen momento. La constante presencia en la prensa ha hecho mella en su estado de ánimo.

A pesar de todo, ha dejado claro lo que siente por su hijo: “Estoy encantado con él”, ha afirmado con rotundidad pero también ha añadido que está cansado. Cansado del foco mediático, cansado del juicio público y cansado de tener que justificar cada paso.

Bertín Osborne deja al público de El Hormiguero sin palabras

El público del programa ha permanecido en silencio. La seriedad de sus palabras ha cambiado el tono habitual del espacio, no ha habido bromas. Solo una conversación profunda y un momento de sinceridad que ha marcado la noche.

Con frases claras y sin rodeos, Bertín Osborne ha mostrado su lado más vulnerable. Ha roto la coraza del personaje público. Ha hablado como padre, como hombre, como persona y ha pedido, sin decirlo directamente, comprensión.

Esta visita a El Hormiguero ha sido diferente. Bertín ha detenido el show. Y ha dejado claro que, aunque lo intenta, no siempre es fácil vivir bajo los focos.